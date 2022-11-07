【夢想本應翱翔@iM網欄】「手套女王」正面迎向生活挫折 引領傳統工業創新換代

過去幾期筆者分享過開辦初創公司的女性故事，今期分享的女創業家則帶領傳統工業升級轉型，創出新天，同樣令筆者十分欽佩。手套製造商凱盈集團創辦人林曉盈（Juliana）本為「廠二代」，雖然家庭曾遇變故，但她卻沒有消沉氣餒，而是努力下功夫自我增值，堅守工業路的同時引入科技，近年更捉住疫情商機，開創出新事業。

Juliana家族經營內地首間港資來料加工手套工廠，曾是全球出口市場佔有率最大的手套廠。Juliana自言從小仰慕父親，90年代大學畢業後便加入家族公司，從初級跟單員(Junior Merchandiser)做起，一晃二十多年，見證行業變遷， 行內稱她為「手套女王」，絕不為過。

靈活拓新產品線 cold call全球品牌覓合作

她一向不墨守成規，加入原本製造勞工手套的工廠不久，就嘗試將勞工手套的技術融入生產功能性手套中，帶領工廠向利潤率更高的如滑雪專用的時尚功能性手套轉型，並逐一致電全球知名服裝品牌尋求合作；她亦識得靈活變通，以優惠價格為客戶提供配套布料的帽子、頸巾，令公司生意額節節上升。美國前總統奧巴馬就職時，第一夫人米歇爾亦用上該廠生產的美國品牌手套。

家生變故不消沉 進修自我增值

2007年正當業務如日方中時，家族生意遭遇變故加上自己婚姻問題遇上人生低潮。不過，她沒有在負面情緒中鑽牛角尖，反而是果斷決定進修，報讀加拿大西安大略大學Ivey商學院為期一年半的EMBA 課程，自我增值。她回憶過程頗辛苦，週六上課9小時，週日6小時，她身體力行地證明：「女性遇上困難時，不一定需要尋求同情，可藉此機會讓自己擴闊圈子和見聞。」

到2015年家人解決與股東的紛爭並協商結束經營了50年的家族企業。對於很多人都認為「做廠」是夕陽行業，Juliana卻情有獨鍾，認為製造業相較股市或只打品牌的零售業更實在。Juliana回望自己參與的推廣，包括素食社企Green Monday、港安醫院慈善基金等非牟利工作，均是提倡可持續性，尋思何不將此概念運用到自己最熟悉的製造業？加上過去的全球大品牌客戶紛紛聯絡她，希望她開設新廠房，令她決定從零開始，並於2016年初成立新公司凱盈集團，以環境、社會和管治(ESG)及可持續發展為公司使命。

新廠房新機器 重新出發

凱盈於番禺設廠房，並配置當時最新穎、歐洲設計的吊掛機器，將每天產量、各生產環節所需時間清楚記錄在案，實現Juliana所說的「數據化」，有助提升產品質量，方便管理。

2020年新冠疫情來襲，Juliana更看準防疫產品市場，開拓可持續時尚生活品牌INNOTIER。團隊自疫情爆發初期已迅速投入抗疫科研，應市場需求推出多款可重用及殺病毒的環保可重用口罩、UVC(短波紫外線)消毒衣物袋等，據悉2021年銷售額已是2020年的4倍，今年依然在上升。

融入科技研發抗疫產品 讓消費者沒有藉口不用

INNOTIER在英國設有研發團隊，短短兩年間已獲得4個包括布料方面的專利，Juliana說，從前我們經營工廠容易閉門造車，而西方人比較懂得從用家角度出發，造出能應用於生活的產品。「人們想起防水性能布料時會提到Gore-Tex，想起較好的吸塵機時會提到Dyson，我們希望有一天當大家要找具可持續性的抗病毒產品時會即想到INNOTIER。」Juliana 娓娓道出她的遠景。

「我對自己要求苛刻，不斷自我挑戰創造出讓消費者再沒藉口不用的產品。例如疫情前大家都知道飛機艙的衛生情況並不理想，但疫情讓大家更關注這問題。」 為了讓大家可以放心出外旅行、公幹，她設計了很多不同的用品，讓消費者可以「有智慧地」保護自己。

「或許因我有小朋友，會擔心下一代的環境，所以成功對我來說，就是為大家帶來真正有利健康的解決方案。我很希望有1%的香港人使用可重用口罩，每人一小步對大家的健康及環保都有好處。」Juliana亦道出更深的使命感。她不諱言教育市場是一大難題，「『方便』是我們的敵人。人們往往會因貪方便而犧牲可持續產品帶來的益處。」

一手一腳逐步建立 才可抵擋風雨

做了16年的單親媽媽，Juliana顯得很樂觀，和兒子保持好朋友關係，會與他分享工作上的見聞，亦會聽取他的意見。她沒有過多去思考傳承，只希望兒子將來能做他有熱誠的事情，且說到就要做到。「正如我2016年重新出發時，即使不被看好，當沒有人再願意經營工廠，我仍帶著謙卑的心去幹實事，我認為自己一手一腳逐步建立的，才可抵擋風雨。」

Juliana憑堅韌、正面的態度應對生活的挫折，以靈活的營商智慧及敏銳觸覺令公司在逆市中增長，盡顯女性的自強，值得讀者借鑒。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪（Cindy）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！