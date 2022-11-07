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美國老婦數日內連中大獎 豪取逾300萬獎金

環球社會熱點 16:26 2022/11/07

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美國強力球彩票多期未有人中獎，累積彩池創下新高。但美國一名老婦人上月卻好運連連，數日內連續兩次購買的彩票均中6位數美元獎金，順利贏得40萬美元獎金。

美國強力球彩池近150億 再創新高 【下一頁】

特拉華州（Delware）州立彩票局表示，一名來自紐華克（Newark）的70歲婦人上月中在加油站購入兩張刮刮樂彩票（scratch-off tickets），其中一張為她帶來10萬美元獎金（約78.5萬港元）。

老婦於20日到彩票局領獎，並在回程再在一間便利度買3張Serious Money彩票。竟料，其中一張再次中獎，獎金更是高達30萬美元（約235.5萬港元）。婦人隨即返回彩票局，再次領取巨額獎金。

婦人數日內兩度中獎，一共獲得40萬美元獎金（約314萬港元）。彩票局表示，老婦已利用獎金與好友出遊一趟。婦人稱自7年前開始買彩票以來，40萬美元是自己中過最多的獎金。她計劃把多數獎金放入退休基金，亦打算繼續買彩票娛樂。

【COP27】「氣候賠償」首納入峰會議程 擬為窮國提供氣候融資 【下一頁】

彩票局官員表示，買家在刮刮樂彩票贏取10萬美元獎金的機率估計為12萬分之1，而在Serious Money彩票贏得30萬獎金的機率更低至15萬分之1。

美國多數州分會向彩票獎金收稅，但特拉華州屬例外，彩票獎金不納入州內6.6%入息稅範疇，可豁免繳納。但特拉華州官員表示，州內彩票業自1975年以來，已為州政府提供近60億美元資金（約471億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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