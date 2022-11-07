【港元定存】滙豐1年港元定存息最高4.1厘 冠絕發鈔行

▲ 滙豐連續兩周帶頭加港元定存息。

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銀行總結餘跌破千億元，港銀齊搶跨年錢，今天（11月7日）暫有4間銀行加港元定期存款息，包括滙豐（HSBC）全面上調定存息；花旗加半年期年息0.16厘至3.58厘，加1年期息率0.11厘至3.94厘；創興大幅提高半年期年息0.5厘至4.6厘；交銀香港6連加，新近提高1年期0.2厘至4.6厘。而中銀香港 （02388） 則於上周六（5日）新推兩個月年息享3.5厘，為相同存期最高。

金管局於上周五（4日）晚在紐約交易時段接錢30.54億元，令明天（8日）銀行體系總結餘失守千億元大關，僅得969.77億元，為2020年6月以來首破千億元。而自5月中至今，累計已走資2411.71億元。

港元定存最高8.8厘 長息5厘有得揀 搶存戰延至明年初【下一頁】

回顧上周4個半交易日，已多達18間大小銀行加定存息，包括恒生 （00011） 、滙豐、渣打香港 （02888） 及工銀亞洲等大行、交銀香港更連續5天加息。

這是滙豐自5月中以來第14度加息，10月至今已5度出招，終追回一度大落後的存息。

比併發鈔行的港元定存息，今天滙豐勁加1年期0.4厘後，新息率至4.1厘，險勝渣打香港及中銀香港的4厘，冠絕發鈔行；半年期年息方面，滙豐提高0.4厘後，追貼中銀的3.8厘，跑贏渣打的3.6厘。

至於3個月期年息，中銀是3.6厘，滙豐調升0.6厘後至3.5厘，拉近跟對手的距離；渣打則僅得2.5厘，且只供中小企客戶。另市傳渣打為存入200萬元新錢，提供1年息高達4.5厘，渣打回應本報查詢指，該行不時為特選客戶提供特惠定存推廣，息率因客戶個別情況而異。

若把恒生 （00011） 計算在內，4大行中，恒生上周五大幅上調6個月港元定存年息0.7厘，以4.5厘冠絕4大行；3個月期是3.75厘，稍輸給滙豐的3.8厘。

而中銀10月至今也5度加息，最近更連續3周再突擊。

計及中小行在內的港元定存高息榜，1年期最高息率是富邦的5.1厘，半年期年息也是富邦的4.9厘摘冠，3個月年息續以東亞 （00023） 的8.8厘獨霸榜首，其入場費為1000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，至今年底截止。7天短存年息仍以集友及恒生齊享6厘膺高息王，1個月年息是滙豐的5厘居首，9個月年息以富邦的5厘稱王。

順帶一提，滙豐今天也全面加美元定存息，1年期息率加0.3厘至突破4厘；半年年息提高0.2厘至3.8厘；3個月年息勁加0.4厘至3.5厘。

港息走勢繫於美息，華僑銀行經濟師謝棟銘指，聯儲局於上周四（11月3日）加息0.75厘後，這連續第四次加75個基點，會議後市場曾掀震盪，美股先漲後跌。投資者本來有驚喜，主要來自貨幣政策的申明，意味聯儲局可能逐步減少單次加息幅度，市料12月14日只加0.5厘。不過，當儲局主席鮑威爾在新聞發布會的對答，打沉市場以為儲局很快暫停加息的希望，尤其是鮑威爾指利率的最終水平可能高於之前的預期。

謝棟銘認為，以為美國快將暫停加息實屬為時過早，而息率在高位保持多久主要受通脹影響。華僑永亨經濟師姜靜補充，上周五美國非農就業數據遠遜預期，累美滙指數急挫1.82%，險守111，短期內料在110.7至112水平上落。

港元拆息今天短跌長升，1個月拆息4連跌至3.19厘，但兩個月或以上拆息已衝越4厘，半年期更突破5厘、報5.03厘，1年期為5.41厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪