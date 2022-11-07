【燒烤場重開】步入秋冬燒烤旺季　BBQ食品料生意升最多3成

▲ 有商戶負責人反映，燒烤場重開後生意額即升3至5%。（資料圖片）

防疫措施進一步放寬下，政府轄下的燒烤地點於3日（上周四）重開，利好燒烤食品店的生意，商戶即收到更多查詢及定單。市民詹小姐稱，最近天氣轉涼加上場地重開，打算周末到郊外燒烤。有商戶負責人反映，燒烤場重開後生意額即升3至5%。

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燒烤用品專門店「千歲食品」負責人Ray表示，自公眾燒烤場重開後，有關燒烤包的查詢增加，部分是提前為周末燒烤準備，欲了解價錢、送貨詳情等。他估計，隨後天氣轉冷，生意額將會再升1至2成；平均定單價格約500元至1,000左右。

擬延長營業時間吸客



Ray又透露，客源主要是區內的家庭客，短期內將會延長營業時間，以迎接燒烤旺季。「之前我們大概午夜12時關店，現時則計劃營業至1時、2時，估計愈來愈多人會燒烤至較夜時段。」

凍肉店「營火食品」創辦人麥良斌則指，公眾燒烤場重開後，生意額隨即上升3至5%。步入年尾，他估計將會進一步急增15%左右。主要客群是25歲至40歲的顧客，當中亦包括大家庭、學生會及教會等；當中以1,200元的10至12人燒烤套餐最受歡迎。

料入冬後生意更佳 最多升3成

售賣燒烤用品的J'aime Somm，其總經理劉先生亦預計，期後的生意額可升2至3成，燒烤場重開後即收到小量的顧客查詢。一般來說，該企顧客的人均消費約為150至180元，多為情侶及3至5人的家庭消費者。

他提到，公眾燒烤場未重開前，顧客改往私人燒烤場，亦有不少消費者喜愛沙灘旁的燒烤地點，加上該企主打無火環保燒烤爐，吸引到舉辦戶外活動的消費者，故燒烤場所關閉期間，生意未受太大影響，料入冬後銷量表現更佳。

亦有商戶憂天氣、經濟轉差

不過，亦有燒烤食品商戶指，目前未見生意有增長。「鍾記凍肉」負責人鍾小姐指，由於經濟不景、近日天氣不穩，前來購買燒烤食品的顧客十分少。她又認為，現時港人情願儲錢旅遊，加上加息令經濟前景更不明朗，變相燒烤的意慾降低。

鍾小姐亦寄望步入冬季後，小朋友放假能吸引家庭客外出燒烤，生意漸有改善，但她坦言亦有很多未知之數，而且來貨價亦持續上升。

另一間商戶「四季食材」則以公司團體客戶為主，故公眾燒烤場重開對該企生意的幫助不大。負責人莊小姐估計將會錄1成升幅。另一方面，她稱來自公司活動的收入則回復至疫情前的7成水平。

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記者：葉泳珊、李智美