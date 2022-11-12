【數據分析】謀殺案數據庫分析　美國校園槍擊案並非由精神病引起

▲ 有研究人員對全球82宗大規模在校園環境發生的謀殺案進行研究，發現大多數大規模謀殺者和大規模槍手並沒有嚴重的精神疾病。

美國槍械暴力問題嚴重，每當新的大規模槍擊案發生，均有人指出是否和精神疾病有關，早年亦有民意調查反映美國的大多數成年人相信，精神疾病患者比沒有精神疾病的人更容易出現暴力行為。有研究人員對全球82宗大規模在校園環境發生的謀殺案進行研究，發現大多數大規模謀殺者和大規模槍手並沒有嚴重的精神疾病，並需關注是否受其他文化和社會因素如槍械暴力浪漫化等所驅動。

負責是次研究的包括紐約市曼哈頓哥倫比亞大學醫學中心Columbia University Irving Medical Center（CUIMC）與紐約精神病學研究所New York State Psychiatric Institute（NYSPI）研究小組，並由哥倫比亞大學醫學博士Ragy R. Girgis帶領進行。Ragy R. Girgis指出，早前研究人員從哥倫比亞大規模謀殺數據庫（CMMD）取得數據，分析1900年至2019年期間發生在世界各地的14,785宗以英文作公開描述的謀殺案。研究結果日前亦已發布在法證科學期刊《Journal of Forensic Sciences》上。

近半數校園大規模謀殺 在美發生

研究人員指出，其中在校園環境發生的82宗大規模謀殺案中，有47.6%是在美國發生的。另與以往的報告一致，涉及學術環境的大規模槍擊案的兇手以白種人佔比最多，為66.7%，而且100%為男性。

至於涉及槍械暴力的則佔63.2%，通常是半自動或全自動步槍，並有45.6%的大規模校園槍擊案兇手是以自殺告終。而且大多數兇手沒有罹患嚴重的精神疾病；當兇手有精神病症狀時，往往與涉及槍械以外的大規模謀殺。

學者：需關注文化和社會因素 如槍械暴力浪漫化

Girgis指出該研究結果表明，大規模校園槍擊案與其他形式的大規模謀殺不同，因此應該作一種獨特的現象來看待。他指：

為了防止未來的大規模校園槍擊事件，我們需要開始關注這些類型事件的文化和社會驅動因素，如槍械或槍械暴力浪漫化，而不是個人預測因素。

哥倫比亞大學醫學院精神病學、醫學和法律教授Paul S. Appelbaum亦指出，將精神疾病確定為暴力主因具誤導性。當談論大規模校園槍擊事件的風險時，大多數人會關注討論精神疾病，而忽略了其他因素，這樣更加劇圍繞嚴重精神疾病已經普遍存在的的恥辱感（Stigma）。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：