▲ 【美國中期選舉】景順：過去60年每逢美國中期選舉後 美股每年均上升 共和黨奪國會控制權或加劇中美緊張關係

美國中期選舉即將於周二開始投票，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美國通脹創40年新高，74%美國民眾認為國家正朝著錯誤的方向前進，最新民調顯示，共和黨有望取回眾議院控制權，參議院則仍不確定，儘管投資者更偏好一個相互制衡的「分治政府」，但中期選舉不大可能會對市場產生重大影響，因此，由共和黨控制國會，而民主黨繼續主導白宮可被視作一個略微利好因素。

若共和黨取得國會兩院控制權 或出現2年的財政僵局

趙耀庭指，即使共和黨取得國會兩院控制權，預計現時政策亦不會有任何重大變動，相信共和黨將專注於實行令對手難堪的調查、監督及相關舉措，因此或可出現2年的財政僵局，而一旦出現分治政府，必然不會看到加稅或大量額外的財政支持，相反，共和黨有可能推進開支削減及審慎財政政策。「倘若經濟陷入衰退，政府日後缺少刺激政策，將為美國增長帶來下行風險。」

環球加息周期將會於明年初完結 對風險市場來說是重要支持【下一頁】

從大中華區角度來看，共和黨取回國會控制權或會加劇世界前兩大經濟體之間的緊張關係，而眾議院共和黨人正計劃成立一個專門針對中國的委員會，賦予其聆訊權及傳召權，從而產生出口管制、境外投資限制及制裁的影響。

自1946年以來，單一黨派抑或分治政府控制下的經濟增長均十分相似，而自1960年以來，美國股市歷來可於中期選舉過後的每一年均錄得正面表現，同時歷史亦表明，總統選舉週期的第三年（就本週期而言為2023年）通常為對股市回報最為有利的一年，故此未來一年美國股市或承險上行，這無疑將惠及亞太區及新興市場。

相關文章：【美國加息】美前財長薩默斯︰聯儲局存在加息至6厘的風險

相關文章：【美國加息】高盛：聯儲局明年2月後會繼續加息、美息有機會升越5厘 惟未來加息步伐將放緩

編輯：陳韻妍

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際