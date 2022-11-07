「GAMAHK慈善基金發布會暨神獸3保慈善越野挑戰賽起步禮」圓滿舉辦

香港人壽保險經理協會（GAMAHK）作為香港目前唯一代表人壽保險經理的專業組織，多年來除了致力提升壽險業界專業形象，在貢獻社區方面亦不遺餘力，今年更成立香港人壽保險經理慈善基金（GAMAHK Foundation）。是次GAMAHK與慈善基金合辦「神獸3保慈善越野挑戰賽」，並於上周二（1日）假香港會議展覽中心圓滿舉辦「GAMAHK慈善基金發布會暨神獸3保慈善越野挑戰賽起步禮」，期望動員全港保險業以連繫社會各界人士，以越野山賽形式籌募善款，幫助社會上有需要的人士。



慈善基金延續守護精神 致力服務大眾



當日簡單而隆重的發布儀式，獲得各界鼎力支持，共同見證GAMAHK慈善事業的新里程。大會非常榮幸邀請到行政會議成員及立法會議員陳健波及財經事務及庫務局副局長陳浩濂作為主禮嘉賓並蒞臨致詞，兩人正面回應了近日媒體對保險業的報導，強調保險業佔香港金融業重要地位，並感謝GAMAHK慈善基金延續博愛精神，致力服務大眾。

▲ GAMAHK慈善基金透過是次慈善越野挑戰賽，捐款予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。圖中左起：香港人壽保險經理協會會長張應羣、香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會成員衛紹宗、香港人壽保險經理慈善基金主席黃永棣，以及慈善越野挑戰賽活動籌委會主席余世雄。

典禮另一重頭戲「神獸3保慈善越野挑戰賽起步禮」，由今屆活動大使、香港首位成功挑戰完成250公里戈壁沙漠長征的「刀片跑手」馮錦雄伉儷，聯同活動嘉賓、著名藝人及主持人麥美恩（Mayanne）、兩位來自協辦及受惠機構「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」的小朋友，並聯同一眾嘉賓一同主持起步禮，呼籲各界為慈善邁步出發。

▲ 著名藝人及主持人麥美恩（中）與兩位來自「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」的小朋友，介紹今次慈善越野挑戰賽的路綫。

Mayanne：凝聚整個業界做慈善很難得

今次參與GAMAHK及慈善基金的活動，令Mayanne印象非常深刻：「以往我通常個別為不同保險公司的活動做司儀，今次難得見到有活動可以凝聚到整個業界的力量，包括各保險公司代表及行業協會，一起群策群力為慈善出力，我覺得非常之有意義。」

Mayanne又分享，以往拍節目時都試過要翻山越嶺，故認為以越野賽形式籌款，具挑戰性之餘，又能加強團隊精神，希望這次透過GAMAHK的網絡，可以號召到更多人參與活動，而她自己亦會盡量安排時間參與其中，身體力行為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」籌款。



精選3條越野路綫 3個月內完成挑戰



「神獸3保慈善越野挑戰賽」在各大保險公司代表及逾百名活動參加者見證下，鳴槍一響後正式展開。參加者登記報名後，可在2022年11月1日至2023年1月31日期間，自由選擇時間及距離，一次或分開多次完成3條越野路綫，各組別的目標公里。是次活動會將扣除行政開支後的指定金額善款，捐贈予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，為在醫院接受治療的病童及家庭提供最適切援助。

活動詳情：https://www.gamahktrailrun.com/information.html

（特約）