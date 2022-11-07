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泰國CPI按年增近6% 幅度半年來最低

環球經濟金融 15:10 2022/11/07

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全球各地飽受高通脹困擾，民眾生活成本壓力上升。泰國公布10月消費者物價指數（CPI），按年上升接近6%，較9月升幅回落，稍微低於外界預測，並且是半年來最低幅度通脹升幅。11月通脹預計會放緩。

【COP27】「氣候賠償」首納入峰會議程 擬為窮國提供氣候融資 【下一頁】

全球人口下周將達80億 資源過度消耗勢成挑戰 【下一頁】

泰國商務部周一（7日）公布10月CPI數據，與一年前同期比較上升5.98%。數字由9月時的6.41%回落，比起路透社預測6%亦低0.02%。10月數據亦是4月的4.65%後新低，創下半年來最緩慢幅度。

扣除能源及生鮮食品價格後的核心CPI按年增長3.17%，輕微低於預期的3.2%。商務部表示，11月通脹估計會放緩，受惠於政府的緩解生活成本措施，消費品價格下跌而其他物品價格維持不變。

不過，商務部認為，因能源成本高昂﹑泰銖表現疲弱及持續上升的本地需求，將限制11月的通脹跌幅。高層官員Poonpong Naiyanapakorn預期，未來兩個月通脹將持續放緩。商務部估計，今年泰國通脹率維持在5.5至6.5%間。

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責任編輯：吳漢培

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