【日本食品】日本農水產品出口額創新高　輸港雞蛋賣貴1.5倍

▲ 今年1月至9月日本農水產品的出口貨值達9,966億日圓。（資料圖片）

日本新鮮食品向來受海外國家歡迎，最新統計發現，日本農水產品今年截至9月的出口額創新高，按年升近15%。有生產商亦發掘商機，主打高檔市場，出口至香港。

【台灣遊】台灣今起開放旅行團入境 業界：旅客主要來自日本、南韓

據日經中文網報道，今年1月至9月日本農水產品的出口貨值達9,966億日圓，按年大幅增加14.9%。除了受惠於各地消費者訪日後，喜歡日本食品外，亦與日圓貶值有關。

有向美國出口扇貝的日本批發商表示，日圓貶值後，當地客户更傾向採購日本貨，使洽購增加。扇貝今年截至9月的出口量按年升超過9%，去殼後的冷凍乾貝等主要輸往美國的出口不斷增長。

高價提子、柑橘輸港生意好

高檔市場的水農產品漸漸成為出口主力，在水果出口而言，應季的「陽光玫瑰」提子和高檔蜜瓜「Earls Melon」的洽購旺盛，尤其是送禮用途受歡迎。

東京有一水果批發商透露，長野縣產的「陽光玫瑰」以每箱7萬日圓（約3,736港元）的價格出口至香港；每箱約有3至5串。而每箱2300日圓以上（約122港元）的單獨包裝柑橘禮盒也每天向新加坡和香港運輸數百箱。該企負責人表示，「在國內滯銷的高價商品出口也迅速找到買家」。10月的銷售金額比去年增加3成左右。

雞蛋商1成產量攻出口

隨著生產成本上升，業者亦以出口高價商品為對策。生產雞蛋的「日本海farm」自5月開始出口至本港出口，每月向食品超市銷售約44噸。該公司常務川原正嗣表示，「由於品質和衛生方面等的評價很高，定價達到日本國內的約1.5倍」。該企每年生產約4,800噸雞蛋，計劃有一成撥予出口。

【周末好去處】Pokémon打卡放題 6大展區滿足粉絲

【日圓貶值】日圓狂貶外國客增加消費 日本百貨店免稅銷售額翻近6倍

責任編輯：葉泳珊