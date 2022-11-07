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【iPhone 14 Pro】鄭州富士康生產逾85% iPhone 14 Pro系列　蘋果公告將影響供貨

科技 14:40 2022/11/07

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蘋果發表聲明坦言，iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max出貨量預計將低於早前預期，顧客將要等更長時間才收到相關產品。

蘋果（Apple）早前透露高階機款iPhone銷售，受強勁消費者需求帶動增長。惟受中國內地的疫情政策最新動向影響，新一代iPhone高階機款iPhone 14 Pro系列的出量情況亦將有改變。蘋果坦言，iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max出貨量預計將低於早前預期，顧客將要等更長時間才收到相關產品。

蘋果代工廠富士康河南鄭州廠區爆疫，導致大批員工強行離開，影響最新iPhone生產。蘋果在美國時間周日於網站發表聲明，指主要生產組裝iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max的鄭州廠房，受當地疫情影響而產能大降。蘋果強調，該企自疫情發生以來，一直將工人的健康及安全放於首位，目前正與供應商密切合作，助恢復正常生產水平，同時確保每名工人的健康及安全。

據悉，河南鄭州富士康是iPhone主要生產組裝的工廠，承擔8成iPhone 14系列產品的產能，其中iPhone 14 Pro系列有逾85%在鄭州富士康生產。

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鄭州富士康啟動招聘　向舊員工補貼500元人民幣

同時，鄭州富士康「數位產品事業群（iDPBG）」今早公告即將啟動招聘，新員工將按時薪30元人民幣（約33港元）聘用，工期至明年2月15日。另為了鼓勵舊員工回廠，上月10日至本月5日期間離職的回鄉人士，入職後將獲一筆過500元人民幣（約543港元）「關愛補貼」。員工報到時間，則要待鄭州航空港區解除靜態管理後再作通知，屆時由公司派車點對點閉環接送。

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責任編輯：張寶燕

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