【COP27】「氣候賠償」首納入峰會議程 擬為窮國提供氣候融資

第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）周日（6日）在埃及揭幕，各國首次同意將「氣候賠償」納入峰會議程，料成為重要討論議題。小島嶼國家聯盟要求設立「損失及受破壞響應基金」，最快2024年起向受氣候變化國家撥款。

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COP27周日在埃及沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）小鎮揭幕，接近200個國家代表將於未來兩周討論如何應對氣候危機，包括美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）亦將出席。其中各國首次同意將「氣候賠償」列入峰會議程，討論富國是否要向受氣候變化影響國家補償。

COP27主席、埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）於開幕禮表示，富裕國家承諾每年貢獻1,000億美元（約7,800億港元）氣候融資一直未落實，且大部分以透過貸款形式提供，逼使低收入國家背負更多債務。

蘇克里續指，現時融資主要用於控制排放，並非協助貧國適應氣候變化，全球必須改變應對方式。他稱首次將「氣候賠償」列入COP27及《巴黎協定》正式議程，能提供穩定制度空間，來討論解決現有差距、應對損失及破壞所需資金。

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但蘇克里強調，COP27就「損失與損害」（loss and damage） 討論不涉及責任或具有約束力賠償，旨在要富國在「不遲於2024年」作出一致結論，此舉亦反映受氣候災害國家的團結意識。

由39個低窪沿海與小島嶼國家組成的「小島嶼國家聯盟」（AOSIS）在峰會前表示，同意設立「損失及受破壞響應基金」，最快2024年向有需要國家撥款。AOSIS指他們並非要求賠償，而是希望能重返家園，不要因氣候變化而流離失所。

去年在格拉斯哥舉行的COP26，美國及歐盟等發達國家反對設立「損失與損害」融資機構，僅同意就氣候賠償進行對話。

路透社指出，至今只有兩個國家願意為損失及損害提供資金，包括丹麥承諾提供1億丹麥克朗(約1.05億港元)，蘇格蘭承諾提供200萬英鎊（約1,778萬港元）。

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責任編輯：郭麗明