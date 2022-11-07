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全球人口下周將達80億 資源過度消耗勢成挑戰

環球社會熱點 14:30 2022/11/07

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受人類壽命不斷延長及嬰兒死亡率降低等因素影響，地球人口不斷增加。聯合國表示，全球人口將在下周正式達80億。聯合國更估計，全球人口到本世紀後期時將逾100億。有專家表示，與其擔心人口過剩，民眾應關注富人過度消耗地球資源。

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聯合國最新報告顯示，現時全球人口約為79.42億，將在11月15日正式達80億。根據聯合國預測，全球人口在2030年時或增長至約85億，並在2050年躍升至97億，到2080年時更達約104億巔峰，但將在2100年時維持水平。

報告亦指，2020年是全球人口自1950年以來，首次增長率降至1%以下。聯合國預測，2050年逾半人口增長皆來自8個國家，分別為剛果、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓及坦桑尼亞。

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聯合國人口基金（Population Fund）主任Natalia Kanem表示，人口達80億是人類一個重要里程碑。她對人類預期壽命延長，和孕產婦及兒童死亡人數減少表示歡迎。對於有意見憂慮世界人口過多，她明確回應指，人口數目並非恐懼原因。

美國洛克菲勒大學（Rockefeller University）人口實驗室專家Joel Cohen並不認為現時人口過多，指地球能養活人口多寡取決於兩個層面，自然限制及人類選擇。多名專家亦指，與其憂慮人口過剩，更應關注最富裕人口過度消耗地球資源問題。

根據美國環保議題智庫全球足跡網絡（Global Footprint Network）及世界自然基金會（WWF） 旗下非政府機構估算，人類需1.75個地球的生物承載力，才能可持續地滿足當前人口需求。

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責任編輯：李俊儀

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