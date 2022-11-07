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「星爵」批民主黨治下洛杉磯極混亂 公開支持共和黨候選人

環球社會熱點 14:08 2022/11/07

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對美國不少名人而言，公開支持政治人物有不少風險。荷里活明星﹑電影《銀河守衛隊》主角「星爵」Chris Pratt近日公開批評民主黨，指洛杉磯在民主黨市長帶領下陷入嚴重混亂，表明自己支持共和黨市長候選人。

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Chris Pratt周日（6日）在社交平台Instagram發文，稱自己已在洛杉磯生活超過20年，指目睹城市逐漸沒落，出現極度混亂及痛苦的環境。他指自己通常不公開支持政治人物，但市長選舉會支持共和黨候選人﹑富商Rick Caruso。

不止Chris Pratt支持Rick Caruso，早前成功收購社交平台Twitter的全球首富馬斯克（Elon Musk）早於6月已力撐Rick Caruso，指洛杉磯非常幸運有Rick Caruso角逐市長。

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自2001年起，民主黨人雄霸洛杉磯市長一職，Chris Pratt言論明顯針對民主黨。現任市長加切蒂（Eric Garcetti）因已連任一次無法再角逐，民主黨派出曾任加州州議會議長的巴斯（Karen Bass）出選。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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