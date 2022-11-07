【人工智能】Adobe Photoshop團隊　解構AI執相秘密

▲ 有AI幫助，現時Photoshop或其他圖像軟件，一鍵已可完成頗為精確的退地。

人工智能（AI）與機器學習（ML）的能力愈來愈成熟，應用在圖像編輯上，「執相」成果愈來愈難辨真假，而設計師則可省去重覆無數次的動作。Adobe數碼影像副總裁Maria Yap在專訪中分享該軟件的AI發展，團隊致力推出新AI，最新發布的填充與協調等功能，便讓執相工作更加自動化。

以前的圖像設計工序中，「退地」讓設計師叫苦連天，有AI幫助，現時Photoshop或其他圖像軟件，一鍵已可完成頗為精確的退地。相關技術已進步得很快，Yep表示，Photoshop最新的AI功能可總結為「選擇、填充、協調」，即自動精確選取圖像中的指定物件，填補圖像中的空白、以及調整光源等項目，讓不同來源的物件在同一畫面和諧呈現。

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她續以填充功能作說明，功能雛型在數年前已出現，早期版本以簡單演算法進行，但隨AI與ML技術發展，運用內容感知已可自動為複雜背景填充。原理是透過分析目標影像的整體畫面，找出重覆出現的物件並分類，再由生成式AI（Generative AI）「創作」應出現的物件以填補空位。當用戶選用這功能，要移走如途人等不需要的物件時，一鍵便可完成填補。她解釋，該功能涉及ML模型，經數年發展才成熟至可正式推出，現在功能能自動填補建築物、風景等複雜元素。

協調（Harmonization）功能刪涉及整合不同的物件，例如設計海報時，設計師常會使用不同來源的素材，在光源的效果上不會統一，放在同一海報上會有違和感。以前設計師要逐一調整，新功能透過ML分析物件的光源，一鍵調整全張海報所有物件的光線方向與強度，非常方便。

3秒完成執相：

▲ 1. 想要移走樹上的指南針

▲ 2. 使用刪除及填充功能

▲ 3. AI自動複製生成樹紋填補空位

作為其中一款最知名的圖像軟件，Photoshop的歷史已超過30年。已在Adobe任職廿多年的Yap表示：

用戶對設計應用的核心需求一直不變：更強、更快、更穩定的運作表現，即使在較低檔的電腦仍可運作。

她續指，Photoshop近年一個方向是多平台整合，近年陸續推出iPad版與網頁版，各平台的介面設計亦經調整，讓用戶能在不同場合都可進行編輯工作。至於新功能，無論Adobe或用戶都期望項目應要準備就緒才推出，但亦有不少AI功能先以Beta版的形式公開，獲得用戶反饋。就如填充功能，如果用戶對效果不滿意，她亦希望用戶提供原圖以讓她們改善AI模型。

記者：周俊霖