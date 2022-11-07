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據報美國家安全顧問與俄高官通話 防俄烏戰事升級

環球社會熱點 13:50 2022/11/07

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俄烏戰爭仍然持續，俄羅斯總統普京多次揚言不惜動用核武，讓全球陷入核威脅。據報，美國國家安全顧問沙利文曾與俄羅斯高級官員通話，重點是防止戰事升級。目前尚未清楚沙利文與俄羅斯官員通話次數，美國政府此前披露於指兩國交流主要限於軍方對話。

北韓出動逾180架軍機 美韓警告核武會終結金正恩政權（第二版） 【下一頁】

《華爾街日報》周日（6日）報道，沙利文（Jake Sullivan）最近數月一直和俄羅斯克里姆林宮外交政策幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov），及俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）秘密通話。

美國與俄羅斯高級官員近月甚少公開接觸，報道承認，尚未清楚雙方通話的次數，但指發生於與俄羅斯警告或使用核武之際。外界對俄羅斯或使用核武的憂慮日益增加，有指雙方對話重點是防止戰事升級。

嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」 【下一頁】

美國白宮拒絕就報道發表評論，國家安全會議發言人Adrienne Watson僅指，外界聲稱很多事情。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾一度警告或使用核武，美國總統拜登（Joe Biden）隨即警告，或導致世界末日。普京雖已表示不會在烏克蘭使用核武，但據報俄羅斯官員已私下討論使用時機。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月時表示，美國已私下向克里姆林宮轉達信息，停止關於核武的言論。

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責任編輯：李俊儀

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