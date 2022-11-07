國營北京廣播電視台 傳入股快手1%

內地商業訊息查詢平台天眼查顯示，電競直播平台營運商快手（01024）上月底進行一次戰略融資，投資者是北京廣播電視台。這是繼聯通(00762)和騰訊(00700)成立合營拓展內容網絡分發業務後，再有公私合營的事例。至3時，快手報45.1元大升7.6%。

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據內媒報道，目前快手的兩大股東分別是北京華藝匯龍網絡科技有限公司及北京廣播電視台。快手通過合約安排控制完全持有北京快手的華藝匯龍，以維持牌照效力，相信入股北京快手的北京廣播電視台，對快手這一上市公司主體，可能不會擁有一票否決權，但亦可能以其他方式實行控制。

另外報道亦指，去年４月，網投中文北京科技有限公司投資北京抖音，持股１％。

根據2014年《深化文化體制改革實施方案》，在傳媒企業實行特殊管理股制度試點。在2016年5月，國家新聞出版廣電總局召開會議，建議國資特殊管理股比例至少1％，擁有董事席位，對內容有一定審查權。

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