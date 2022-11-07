侯俊偉料削3113億公共開支 加稅2223億

英國財政預算早前宣布延後，至11月17日公布。英國媒體報稱，財相侯俊偉將同時加稅及削減公共開支，總額料達600億英鎊。但據悉侯俊偉未決定社會福利及退休金調整方案。

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《衛報》報稱，侯俊偉（Jeremy Hunt）打算在秋季財政預算中，推出最多350億英鎊（約3,113億港元）公共開支削減及加稅250億英鎊（約2,223億港元）。預算草案包括凍結入息稅及削減股息稅（dividend tax）免稅額。

政府消息人士表示，數字仍是暫時估計，有可能改動。侯俊偉需在周一（7日），向預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）提交預算重點。

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衛報指出，英國央行英倫銀行上周公布加息時提出，英國將面臨極具挑戰性、有紀錄以來最長的經濟衰退，料會持續兩年。侯俊偉過後便決定加大力度，上調公共開支削減及加稅幅度。

財政部消息人士指出，侯俊偉未決定如何調整社會福利及退休金，預計未來數日才有決定，讓OBR能把有關數據納入預測報告。消息人士更稱，侯俊偉憂慮如何確保措施有助英國準備未來可能遇上的經濟衝擊，以及恢復市場對英國經濟的信心。

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責任編輯：吳漢培