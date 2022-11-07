▲ 【人民幣港股】許正宇：明年第二季增設人民幣股票交易櫃枱

中證監今年9月宣布一系列進一步擴展內地與香港金融市場互聯互通的舉措，包括（i）推動符合條件在香港主要上市的海外企業證券納入港股通合資格證券範圍；（ii）支持研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯；及（iii）研究在香港推出國債期貨。財經事務及庫務局局長許正宇指，就在港股通增加人民幣股票交易櫃檯方面，目標是在明年第二季香港上市發行人增設有關人民幣股票交易櫃檯。

為配合有關措施，港交所 （00388） 正準備推出雙幣股票市場莊家機制，財庫局亦會提供配套，豁免有關市場莊家特定交易的印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，並會於年内向立法會提交法例修訂。

另外，考慮到科技企業的獨特營運模式和融資需求，許正宇指，支持港交所修改主板上市規則，以便利具規模但尚未有盈利或業績支持的先進技術企業來港上市融資，目前港交所已就具體建議展開諮詢。視乎市場意見，目標於明年上半年實施相關上市規則修訂。財庫局亦支持港交所構思活化GEM，為中小型及初創企業提供更有效的融資平台，相信港交所會在充分了解市場需求和考慮相關風險後，提出具體建議，並進一步諮詢市場意見。

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編輯：陳韻妍