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【美股開市】美滙續跌　美國冬令時間首日　道指升140點　納指漲（不斷更新）

股市 22:37 2022/11/07

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美滙指數跌0.4%，至110.37，英鎊及歐元續升，全球關注中國防疫措施的最新情況，以及美國中期選舉進展，離岸人民幣兌美元跌過0.7%，人民幣兌歐元跌1.6%。

美國進入冬令時間，美股開市延至香港時間晚上10時30分。

美股開市向好，道指升140點，納指升0.4%。

Meta傳出大裁員後，市場憧憬有利減成本，股價升逾3%至93.86美元。

美國本周焦點將落於周四公布的10月CPI物價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【港股市況】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美中期選舉＋通脹數據　料10月CPI按年升幅回落至7.9%（附表）

即市走勢︰

【22：30】美股開市向好，道指升140點，納指升0.4%。

【20：40】美股期貨向好，道指期貨升168點，納指期貨升0.4%。

【18：20】美滙指數跌穿111關，道指期貨升150點，納指期貨升47點或0.4%

【12：00】道指期貨跌45點，報32383點，標指期貨跌7點，報3772點，納指期貨跌23點或0.2%，報10867點。

【08：54】【美股焦點】美國進入冬令時間　美股開市延至香港時間晚上10時30分　有望成最後一次撥慢時鐘？

【08：32】【TWTR】Twitter據報因一理由欲召回數十名前員工　另推遲驗證流程變更

【08：10】【AAPL】蘋果受累富士康鄭州廠產能大減　暫時減少iPhone 14產量

【07：30】【facebook】Meta據報最快周三大裁員　影響員工數以千計

【07：30】美股上周五走勢過山車，美國公布就業報告後，道指早段曾升610點，午市一度倒跌62點，收市倒升401點，收報32403點；納指升132點或1.3%，收報10475點；標指升1.4%，收報3770點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股大成交急升逃生定可追？比亞迪再被減持怎部署，即睇【開市追揸沽】

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