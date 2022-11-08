【美股開市】市場聚焦美國中期選舉　道指升125點、納指升0.4%（不斷更新）

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美國中期選舉將在當地時間周二（8日）起開始投票，美股期貨周二亞洲時段靠穩，其中道指升125點、納指升37點或0.4%。美國今日將會公布10月NFIB小型企業信心指數。

美滙指數靠穩，報110.2。

美國10月NFIB小型企業信心指數報91.3，稍低於預期的91.4，前值為92.1。

即市走勢︰

【22：30】道指開市升125點、納指升37點或0.4%

【18：05】道指期貨升77點，納指期貨升50點或近0.5%

【12：00】道指期貨升27點，報32865點，標指期貨升不足1點，報3816點，納指期貨升9點或近0.1%，報11023點。

【10：34】【芯片大戰】英偉達轉供另一新型先進芯片予中國 以符合美國出口管制要求

【09：05】【美股焦點】特朗普暗示會角逐2024年總統大選 特朗普概念股即炒上、DWAC飈升66%

【08：22】【對冲基金】老虎環球錯失股市反彈 10月份據報回報率下跌5.4%

【08：19】【美股業績】Tripadvisor經調整每股盈利遜預期 股價盤後大跌17%

【06：51】【美國中期選舉】大摩預期共和黨贏眾議院控制權 有助延續美股反彈走勢

【06：38】【HUDI】中概股再現神奇股 華迪國際炒升7倍後急瀉9成 單日急挫164.19美元

==以下11月7日（周一）股市==

美國中期選舉即將展開，市場靜候結果，以及本周通脹數據；美滙險守110，道指周一尾段升逾400點。收市道指升423點，報32827點；標指升36點，報3806點；納指倒升89點或0.85%，報10564點。美滙指數最新報110.15，跌0.65%。

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蘋果股價微升 ；巴克萊銀行將蘋果目標價，從156美元下調至144美元，並保持觀望評級。該行在其季度模型中，將Pro機型的預測削減600萬部，並將300萬部轉移到明年的3月季度，假設一些損失的出貨量將不會恢復。該行還將12月季度的收入預測降低5%，目前預計將按年下降2%。

摩根大通策略師表示，對市場來說，經濟數據的壞消息即好消息，因為這意味着聯儲局透過經濟衰退引導通脹回落的策略已經見效，進而可望放緩加息步伐。

身為特斯拉行政總裁的推特（Twitter）行政總裁馬斯克，促請「獨立思考」的美國選民，在周二國會中期選舉中投票支持共和黨候選人。他表示，兩黨共享權力較一黨獨大為佳，由於總統拜登身為民主黨人，國會應由共和黨掌控。

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焦點新聞︰

即市走勢︰

【02：07】達美航空（美：DAL）CEO預計到2023年航班運載需求強勁。

【01：30】法國財長勒梅爾稱，歐洲和美國之間的能源價差，以及美國政府為吸引企業提供補貼，使歐盟生產商在全球市場上處於不利地位。勒梅爾指出，歐盟需要盡早對這些措施做出協調一致的反應，包括向世貿提出申訴，但也不排除法國做出單方面行動。

【01：28】據德國商業日報Handelsblatt：德國安聯集團將暫停在推特上投放廣告。此前馬斯克完成收購推特，並對用戶實施分級收費制度。

【01：16】歐元兌美元走高近30點，報1.0017，英鎊兌美元走高近40點，現報1.1489。

【01：09】索尼明年將取消在新產品的包裝中使用塑料

隨着全球企業紛紛轉向使用可持續材料，索尼（SONY）將從明年開始，不再在其產品包裝中使用塑料。公司將於2023財年實施這項政策，並將從重量不超過1公斤的小型產品中開始，如智能手機、相機和音響配件。據估計，這覆蓋了公司在2021財年出貨的40%產品。

【00：55】市場消息：德意志銀行據稱將一次性地向大部分員工發放額外款項，以幫助他們抵消通脹加速所造成的影響。

【00：44】英國國債價格擴大跌幅，2年期英國債息漲15個基點至3.172厘，3年期漲15個基點至3.252厘。

【00：37】歐股主要指數多數收漲，德國DAX30指數漲0.52%，英國富時100指數跌0.36%，法國CAC40指數收平，歐洲斯托克50指數漲0.53%。

【00：21】布蘭特原油漲逾1%，現報99.50美元。紐約原油期貨亦漲1%，報93.6美元。

【00：15】德國財政部長林德納宣布，德國政府將在2023年投入830億歐元，用於設定天然氣和電力價格上限。德國政府此前提出的2000億歐元一攬子紓困計劃將持續至2024年。按照該計劃，2023年的花費將佔一半以上。除了上述830億歐元支出外，德國政府還將花費150億歐元，用於救助能源巨頭Uniper集團。

【00：06】蔚來汽車（美：NIO）跌5%，美股新能源車板塊跌幅擴大，Nikola（美：NKLA），特斯拉（美：TSLA）跌近4%。

【23：38】英國10年期債息上漲7個基點，至3.626厘，為10月27日以來最高。

【23：31】歐盟經濟專員Paolo Gentiloni表示，面臨能源危機和高通脹，歐盟經濟勢將在未來幾個月出現萎縮。

【23：20】美國銀行：高評級公司債供應量在2022年縮水3000億美元，這樣的現象恐將持續至2023年。

【23：20】標普500指數重新轉漲0.6%。Meta上漲5.7%，波音上漲3.8%。

【22：49】WSB概念股普跌，Palantir（美：PLTR）跌超8%，Roblox（美：RBLX）、遊戲驛站（美：GME）、AMC院綫（美：AMC）跌超6%，3B家居（美：BBBY）跌超5%。

【22：30】納斯達克中國金龍指數美股早市漲近2%，小鵬汽車漲逾10%，嗶哩嗶哩漲逾8%，蔚來、理想汽車漲逾5%，京東漲逾3%，拼多多、百度漲逾2%，阿里巴巴漲逾1%。

【22：30】美股開市向好，道指升140點，納指升0.4%。

【20：40】美股期貨向好，道指期貨升168點，納指期貨升0.4%。

【18：20】美滙指數跌穿111關，道指期貨升150點，納指期貨升47點或0.4%

【12：00】道指期貨跌45點，報32383點，標指期貨跌7點，報3772點，納指期貨跌23點或0.2%，報10867點。

【08：54】【美股焦點】美國進入冬令時間 美股開市延至香港時間晚上10時30分 有望成最後一次撥慢時鐘？

【08：32】【TWTR】Twitter據報因一理由欲召回數十名前員工 另推遲驗證流程變更

【08：10】【AAPL】蘋果受累富士康鄭州廠產能大減 暫時減少iPhone 14產量

【07：30】【facebook】Meta據報最快周三大裁員 影響員工數以千計

【07：30】美股上周五走勢過山車，美國公布就業報告後，道指早段曾升610點，午市一度倒跌62點，收市倒升401點，收報32403點；納指升132點或1.3%，收報10475點；標指升1.4%，收報3770點。

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責任編輯︰梁浩碩

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