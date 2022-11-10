  • 25°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　美滙指數迫近111關　道指期貨升73點

股市 17:58 2022/11/10

分享：

分享：

昨晚幣災震散環球股市，美股反彈力度不足，在亞洲時段，道指期貨反彈73點，報32600點，納指期貨升0.3%，標指期貨升0.3%。市場同時又觀望今晚美國通脹數據出爐。市場預期10月CPI按年增7.9%，較上月的8.2%回落，而核心CPI按年增6.5%，亦由上月的6.6%回落。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

即市走勢：

【17：55】CPI數據公布前，美滙指數轉強，迫近111關，道指期貨升73點，報32600點，納指期貨升0.3%，標指期貨升0.3%。

【12：43】亞洲時段，道指期貨反彈52點，報32579點，納指期貨升0.4%，標指期貨升0.2%。

【12：09】【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）

【11：19】【加密貨幣】紅杉資本：正將FTX的投資減至0　對FTX的持倉有限

==以下11月9日（周三）股市==

美國中期選舉點票，共和黨表現遜預期，有機會形成兩黨各控制一個議會的分裂局面，美股周三跌勢反覆擴大。道指收市跌646點，報32513點；標指跌79點，報3748點；納指跌263點或2.48%，報10353點。FB母企Meta裁逾萬人，股價逆市彈5.2%，收報101.47美元，不過，元宇宙第一股Roblox的前景卻增添不明朗因素，急挫21%，收報30.92美元。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

特斯拉（Tesla）遭行政總裁馬斯克減持，股價挫7.2%。迪士尼串流業務虧損擴大逾倍，股價瀉13.2%。

美國10年期債息回落4.8基點，報4.08厘。紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）稱，雖然通脹的不確定性增加，但美國長期通脹預期維持穩定。

里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，通脹升勢相信已經進入後期，但不確定何時回落至2%的聯儲局指標，當局或有必要加大通脹打擊力度，這可能導致經濟下行風險升溫。

外電報道，美國兩大監管機構就客戶資金處理和貸款問題，調查深陷困境的加密貨幣交易平台FTX，以及FTX行政總裁Sam Bankman-Fried （SBF）旗下加密貨幣王國。據CoinDesk引述消息報道，加密貨幣交易平台幣安（Binance）在進行首日盡職調查後，可能放棄收購競爭對手FTX。

幣安最新公布放棄收購，環球虛擬貨幣急瀉。

另一方面，俄羅斯衞星通訊社報道，俄國防部宣布從烏克蘭赫爾松（Kherson）部分地區撤出部隊，轉移到第聶伯河（River Dnipro）東岸地帶。

俄羅斯自2月入侵烏克蘭以來，赫爾松是俄軍唯一佔領的地區首府。俄軍近期面臨烏軍反攻，撤軍意味着俄軍將完全撤出第聶伯河西岸。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

即市走勢︰

【23：10】Meta（美：META）大幅裁員，市場預期有利來季收支平衡，支持股價造好，Meta股價逆市急升7%，報103.24美元。

【21：40】美滙指數重上110關，道指期貨跌162點，納指期貨跌0.6%

【21：02】【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前

【20：25】【美國經濟數據】美30年按揭利率彈至7.14厘　買家回升

【19：37】【大行看法】大摩削未來8年每年流入中國資金規模預測至最多2000億美元　原估3000億美元

【19：24】【Facebook母企】Meta朱克伯格炒1.1萬人　佔員工總數13%

【20：40】【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到賣身幣安　去年因監管及隔離措施將總部遷出港

【18：24】【adidas】adidas因停產Yeezy再下調全年業績指引　第三季純利按年跌64%

【17：04】【美企業績】迪士尼季績遜預期　警告串流媒體增長或會減弱、盤前跌7%

【12：47】亞洲時段，美股期貨波動不大，道指期貨跌19點，報33156點，納指期貨升0.3%，標指期貨升0.1%。

【12：34】【加密貨幣】幣圈巨頭FTX都爆信心危機　幣安趙長鵬歸納兩大教訓、FTX創辦人：大感謝幣安

【10：59】【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生

【10：37】【Facebook母企】Meta據報於周三早上展開大規模裁員行動　朱克伯格承認對集團前景過於樂觀

【10：16】【TSLA】馬斯克收購Twitter後出售1950萬股Tesla、套現308億元　市場憂慮馬斯克分身不暇將影響Tesla發展

【08：28】【美企業績】迪士尼季績遜預期　警告串流媒體增長或會減弱、盤後曾跌一成

==以下11月8日（周二）股市==

美國舉行中期選舉，10年期債息升穿4.2厘後倒跌，美滙指數在近期低位110水平偏軟，顯示資金避險情緒不高。投資界稱中期選舉對市場的影響相對短暫，認為周四公布的通脹數據影響更深遠。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

道指曾飆528點，收市升333點，報33160點；標指升21點，報3828點；納指升51點或0.49%，報10616點。美滙指數報109.61，跌0.47%；美10年債息報4.144厘，跌0.07厘。

特斯拉（Tesla）逆市跌2.9%。迪士尼收市後公布業績，股價下滑0.5%。

美國主要票站陸續開放　4200萬人提早投票 ； 民調顯示，共和黨可能獲勝，從而限制民主黨的政策。

加密貨幣市場風雲再起，陷入流動性緊張的加密幣平台FTX行政總裁、Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）表示，FTX與加密貨幣交易平台幣安（Binance）就一項交易達成共識。幣安稱，已簽署無約束力意向書，有意收購FTX ； 消息刺激FTX發行的加密貨幣FTT大幅震盪，一度急彈又暴瀉，曾插水近9成 ， 最新瀉74%。

美國10月NFIB小型企業信心指數報91.3，稍低於預期的91.4，前值為92.1。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：07】【加密貨幣】虛幣交易所FTX代幣急挫3成、傳煞停提款　同系Alameda被質疑陷「LUNA式爆煲」風險（第二版）

【23：06】【TSLA】Tesla回收逾4萬輛汽車　疑動力轉向輔助出問題　股價曾跌超過5%

【23：05】道指升198點、納指升27點或0.3%。

【22：30】道指開市升125點、納指升37點或0.4%

【18：05】道指期貨升77點，納指期貨升50點或近0.5%

【12：00】道指期貨升27點，報32865點，標指期貨升不足1點，報3816點，納指期貨升9點或近0.1%，報11023點。

【10：34】【芯片大戰】英偉達轉供另一新型先進芯片予中國　以符合美國出口管制要求

【09：05】【美股焦點】特朗普暗示會角逐2024年總統大選　特朗普概念股即炒上、DWAC飈升66%

【08：22】【對冲基金】老虎環球錯失股市反彈　10月份據報回報率下跌5.4%

【08：19】【美股業績】Tripadvisor經調整每股盈利遜預期　股價盤後大跌17%

【06：51】【美國中期選舉】大摩預期共和黨贏眾議院控制權　有助延續美股反彈走勢

【06：38】【HUDI】中概股再現神奇股　華迪國際炒升7倍後急瀉9成 　單日急挫164.19美元

 

==以下11月7日（周一）股市==

美國中期選舉即將展開，市場靜候結果，以及本周通脹數據；美滙險守110，道指周一尾段升逾400點。收市道指升423點，報32827點；標指升36點，報3806點；納指倒升89點或0.85%，報10564點。美滙指數最新報110.15，跌0.65%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

蘋果股價微升 ；巴克萊銀行將蘋果目標價，從156美元下調至144美元，並保持觀望評級。該行在其季度模型中，將Pro機型的預測削減600萬部，並將300萬部轉移到明年的3月季度，假設一些損失的出貨量將不會恢復。該行還將12月季度的收入預測降低5%，目前預計將按年下降2%。

摩根大通策略師表示，對市場來說，經濟數據的壞消息即好消息，因為這意味着聯儲局透過經濟衰退引導通脹回落的策略已經見效，進而可望放緩加息步伐。

身為特斯拉行政總裁的推特（Twitter）行政總裁馬斯克，促請「獨立思考」的美國選民，在周二國會中期選舉中投票支持共和黨候選人。他表示，兩黨共享權力較一黨獨大為佳，由於總統拜登身為民主黨人，國會應由共和黨掌控。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【港股市況】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美中期選舉＋通脹數據　料10月CPI按年升幅回落至7.9%（附表）

即市走勢︰

【02：07】達美航空（美：DAL）CEO預計到2023年航班運載需求強勁。

【01：30】法國財長勒梅爾稱，歐洲和美國之間的能源價差，以及美國政府為吸引企業提供補貼，使歐盟生產商在全球市場上處於不利地位。勒梅爾指出，歐盟需要盡早對這些措施做出協調一致的反應，包括向世貿提出申訴，但也不排除法國做出單方面行動。

【01：28】據德國商業日報Handelsblatt：德國安聯集團將暫停在推特上投放廣告。此前馬斯克完成收購推特，並對用戶實施分級收費制度。

【01：16】歐元兌美元走高近30點，報1.0017，英鎊兌美元走高近40點，現報1.1489。

【01：09】索尼明年將取消在新產品的包裝中使用塑料

隨着全球企業紛紛轉向使用可持續材料，索尼（SONY）將從明年開始，不再在其產品包裝中使用塑料。公司將於2023財年實施這項政策，並將從重量不超過1公斤的小型產品中開始，如智能手機、相機和音響配件。據估計，這覆蓋了公司在2021財年出貨的40%產品。

【00：55】市場消息：德意志銀行據稱將一次性地向大部分員工發放額外款項，以幫助他們抵消通脹加速所造成的影響。

【00：44】英國國債價格擴大跌幅，2年期英國債息漲15個基點至3.172厘，3年期漲15個基點至3.252厘。

【00：37】歐股主要指數多數收漲，德國DAX30指數漲0.52%，英國富時100指數跌0.36%，法國CAC40指數收平，歐洲斯托克50指數漲0.53%。

【00：21】布蘭特原油漲逾1%，現報99.50美元。紐約原油期貨亦漲1%，報93.6美元。

【00：15】德國財政部長林德納宣布，德國政府將在2023年投入830億歐元，用於設定天然氣和電力價格上限。德國政府此前提出的2000億歐元一攬子紓困計劃將持續至2024年。按照該計劃，2023年的花費將佔一半以上。除了上述830億歐元支出外，德國政府還將花費150億歐元，用於救助能源巨頭Uniper集團。

【00：06】蔚來汽車（美：NIO）跌5%，美股新能源車板塊跌幅擴大，Nikola（美：NKLA），特斯拉（美：TSLA）跌近4%。

【23：38】英國10年期債息上漲7個基點，至3.626厘，為10月27日以來最高。

【23：31】歐盟經濟專員Paolo Gentiloni表示，面臨能源危機和高通脹，歐盟經濟勢將在未來幾個月出現萎縮。

【23：20】美國銀行：高評級公司債供應量在2022年縮水3000億美元，這樣的現象恐將持續至2023年。

【23：20】標普500指數重新轉漲0.6%。Meta上漲5.7%，波音上漲3.8%。

【22：49】WSB概念股普跌，Palantir（美：PLTR）跌超8%，Roblox（美：RBLX）、遊戲驛站（美：GME）、AMC院綫（美：AMC）跌超6%，3B家居（美：BBBY）跌超5%。

【22：30】納斯達克中國金龍指數美股早市漲近2%，小鵬汽車漲逾10%，嗶哩嗶哩漲逾8%，蔚來、理想汽車漲逾5%，京東漲逾3%，拼多多、百度漲逾2%，阿里巴巴漲逾1%。

【22：30】美股開市向好，道指升140點，納指升0.4%。

【20：40】美股期貨向好，道指期貨升168點，納指期貨升0.4%。

【18：20】美滙指數跌穿111關，道指期貨升150點，納指期貨升47點或0.4%

【12：00】道指期貨跌45點，報32383點，標指期貨跌7點，報3772點，納指期貨跌23點或0.2%，報10867點。

【08：54】【美股焦點】美國進入冬令時間　美股開市延至香港時間晚上10時30分　有望成最後一次撥慢時鐘？

【08：32】【TWTR】Twitter據報因一理由欲召回數十名前員工　另推遲驗證流程變更

【08：10】【AAPL】蘋果受累富士康鄭州廠產能大減　暫時減少iPhone 14產量

【07：30】【facebook】Meta據報最快周三大裁員　影響員工數以千計

【07：30】美股上周五走勢過山車，美國公布就業報告後，道指早段曾升610點，午市一度倒跌62點，收市倒升401點，收報32403點；納指升132點或1.3%，收報10475點；標指升1.4%，收報3770點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股大成交急升逃生定可追？比亞迪再被減持怎部署，即睇【開市追揸沽】

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

上一篇文章

【今日至HOT】醃漬食物由細食到大增鼻咽癌風險　方艙6萬蚊筍工咁著數？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　美滙指數迫近111關　道指期貨升73點
【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　美滙指數迫近111關　道指期貨升73點
【港股北水+夜期】北水錄40.3億元淨流入　主力買盈富基金美團　恒指夜期升26點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄40.3億元淨流入　主力買盈富基金美團　恒指夜期升26點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款