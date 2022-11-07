【美股期貨】美國進入冬令時間　道指期貨跌45點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）

美國進入冬令時間，美股開市延至香港時間晚上10時30分，美股期貨周一於亞洲時段偏軟，道指期貨跌45點，納指期貨跌23點或0.2%。美國本周焦點將落於周四公布的10月CPI物價指數。另外，美國周二舉行中期選舉，包括國會和地方選舉。

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即市走勢︰

【12：00】道指期貨跌45點，報32383點，標指期貨跌7點，報3772點，納指期貨跌23點或0.2%，報10867點。

【08：54】【美股焦點】美國進入冬令時間 美股開市延至香港時間晚上10時30分 有望成最後一次撥慢時鐘？

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【07：30】【facebook】Meta據報最快周三大裁員 影響員工數以千計

【07：30】美股上周五走勢過山車，美國公布就業報告後，道指早段曾升610點，午市一度倒跌62點，收市倒升401點，收報32403點；納指升132點或1.3%，收報10475點；標指升1.4%，收報3770點。

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責任編輯︰梁浩碩

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