【美股期貨】美國進入冬令時間 道指期貨升150點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
股市 12:25 2022/11/07
美國進入冬令時間，美股開市延至香港時間晚上10時30分，美股期貨周一於亞洲時段向好，道指期貨升150點，納指期貨升47點或0.4%。美國本周焦點將落於周四公布的10月CPI物價指數。另外，美國周二舉行中期選舉，包括國會和地方選舉。
美滙指數走勢轉弱，111關口得而復失，現跌0.3%，報110.4，刺激美股期貨上升。
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焦點新聞︰
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即市走勢︰
【18：20】美滙指數跌穿111關，道指期貨升150點，納指期貨升47點或0.4%
【12：00】道指期貨跌45點，報32383點，標指期貨跌7點，報3772點，納指期貨跌23點或0.2%，報10867點。
【08：54】【美股焦點】美國進入冬令時間 美股開市延至香港時間晚上10時30分 有望成最後一次撥慢時鐘？
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【07：30】美股上周五走勢過山車，美國公布就業報告後，道指早段曾升610點，午市一度倒跌62點，收市倒升401點，收報32403點；納指升132點或1.3%，收報10475點；標指升1.4%，收報3770點。
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責任編輯︰梁浩碩
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