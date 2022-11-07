聯合國報告：過去8年全球有紀錄最熱 溫室氣體排放創新高

第27 屆聯合國氣候峰會（COP27）周日（6日）於埃及揭幕，聯合國世界氣象組織（WMO）同日發表年度氣候報告，指過去8年是全球有紀錄以來最熱。報告指，拉尼娜現象使過去兩年全球氣溫略為下降，但無法扭轉全球暖化趨勢。

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WMO於CPO27揭幕當日發表年度氣候報告，報告指19世紀末至今，全球氣溫較工業化前高出超過1.1攝氏度，其中一半的升幅是在過去30年發生。

報告指，全球氣溫過去8年創有記錄最熱，雖然拉尼娜現象使過去兩年全球氣溫維持在較低水平，但今年仍屬有記錄第5或第6個最溫暖年份。在全球暖化的基礎下，厄爾尼諾現象將導致氣溫持續飆升，出現另一個破紀錄最熱年份只是時間問題。

WMO稱，全球溫室氣體排放水平達歷來新高，包括二氧化碳、甲烷及一氧化二氮；海平面上升速度較30年前增加兩倍，海洋異常高溫。今年阿爾卑斯山冰川融化速度創有紀錄以來最快、格陵蘭冰蓋山頂首次降雨、南極海冰面積降至有記錄以來最低，較平均低近100萬平方公里。

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報告指，全球暖化帶來更多極端天氣，包括巴基斯坦洪災造成超過1700人死亡、南非面對颶風威脅、東非連續4個雨季發生乾旱，創40年以來最長，1,900萬人遭受糧食危機。

另一方面，中國經歷有記錄以來最長熱浪、英國首次錄得超過40攝氏度，多條歐洲河流水位創新低。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）稱，大氣層二氧化碳量處於高位，《巴黎協定》（Paris Agreement）將全球升溫控制在攝氏1.5度的目標幾乎無法實現，亦無法逆轉冰川融化使海平面上升的影響，對數百萬沿海及低窪地區居民是長期及重大威脅。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會前表明，溫室氣體排放在創新高下持續增長，意味地球正走向氣候不可逆轉的臨界點，全球需要作出行動，讓臨界點化為有希望的轉捩點。

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責任編輯：郭麗明