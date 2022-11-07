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【A股走勢】瑞銀：A股低位或已出現　政策放鬆及盈利增長料將提振市場信心

股市 12:20 2022/11/07

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【A股走勢】瑞銀：A股低位或已出現　政策放鬆及盈利增長料將提振市場信心

A股今日反覆向上，續上企3000關。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，A股第三季度是今年盈利的低點，隨著盈利基數的降低，未來一段時間內A股的盈利情況會呈緩步復甦態勢，預計A股全年盈利增速將回升至4%左右。

同時，他又認為，目前A股市場的股權風險溢價已與2018 年高點持平。儘管目前的宏觀環境仍面臨挑戰，但今年估值下降幅度過大。滬深300目前的估值持平於2016年和2018年的低點。事實上，當前的盈利情況強於當時。政策放鬆及盈利增長料將逐步提振市場信心。該行認 為年初至今的悲觀氣氛將為股市上行奠定基礎，A股市場的低點或已現。

孟磊指，考慮到部分材料價格有所回落，下游行業的利潤率有望在四季度企穩回升。而第三季度總體盈利增速較第二季度進一步放緩，但創業板和科創板盈利增速出現反彈。

他指，A股單季度營業收入的按年增速從二季度的6.1%略升至三季度的6.4%，全部A股和非金融板塊在三季度的單季盈利，弱於二季度單季盈利按年增長，不過創業板和科創板的盈利增速觸底反彈，在三季度錄得按年30%的盈利增長，科創板扭轉了上一季度的按年負增長，在三季度錄得15%的按年盈利增長。

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編輯：姚卓然

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