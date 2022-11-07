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【商湯20】商湯曾爆升3成、近期淡倉大增　國務院發布白皮書：構建網絡空間命運共同體

股市 12:18 2022/11/07

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【商湯20】商湯曾爆升3成、近期淡倉大增　國務院發布白皮書：構建網絡空間命運共同體

商湯 （00020） 開市輕微高開後，升幅急擴大，最多升29%，高見1.72元，為今年1月初以來日內最大升幅。商湯半日收報1.66元，升25%，成交增至7.88億元。

據最新淡倉申報，商湯至10月21日淡倉倉位達3.88億股，較8月底大增3.2倍。雖然相關股份只佔商湯已發行股本1.493%，但IHS Markit估算，撇除大股東等受限制股份，商湯淡倉規模相當於自由流通股本的22%。

國務院白皮書：構建網絡空間命運共同體

消息層面，國務院新聞辦公室7日發布的《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書，提及中國去年數字經濟規模達45.5萬億元（人民幣），佔國內生產總值比重為39.8%，白皮書除了提及中國5G網絡、北斗衛星導航系統等成果，也提及：

中國大力培育人工智能、物聯網、下一代通信網絡等新技術新應用，推動經濟社會各領域從數字化、網絡化向智能化加速躍升，進入創新型國家行列。

國家互聯網信息辦公室國際合作局局長祁小夏提及，個別國家以「國家安全」濫用出口管制，重申中國政府反對將技術問題政治化，反對部分國家違反市場經濟原則和國際經貿規則，不擇手段打壓遏制他國企業，「脫鉤斷鍊」會製造分裂對抗，只會傷人傷己，合作共贏才是唯一正道。

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