【商湯20】商湯收市升35%、近期淡倉大增　國務院發布白皮書：構建網絡空間命運共同體

▲ 【商湯20】商湯曾爆升3成、近期淡倉大增 國務院發布白皮書：構建網絡空間命運共同體

商湯 （00020） 開市輕微高開後，升幅急擴大，最終以全日高位1.8元收市，升35%，成交達15億元。據最新淡倉申報，商湯至10月21日淡倉倉位達3.88億股，較8月底大增3.2倍。

雖然相關股份只佔商湯已發行股本1.493%，但IHS Markit估算，撇除大股東等受限制股份，商湯淡倉規模相當於自由流通股本的22%。

國務院白皮書：構建網絡空間命運共同體

消息層面，國務院新聞辦公室7日發布的《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書，提及中國去年數字經濟規模達45.5萬億元（人民幣），佔國內生產總值比重為39.8%，白皮書除了提及中國5G網絡、北斗衛星導航系統等成果，也提及：

中國大力培育人工智能、物聯網、下一代通信網絡等新技術新應用，推動經濟社會各領域從數字化、網絡化向智能化加速躍升，進入創新型國家行列。

國家互聯網信息辦公室國際合作局局長祁小夏提及，個別國家以「國家安全」濫用出口管制，重申中國政府反對將技術問題政治化，反對部分國家違反市場經濟原則和國際經貿規則，不擇手段打壓遏制他國企業，「脫鉤斷鍊」會製造分裂對抗，只會傷人傷己，合作共贏才是唯一正道。

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編輯：麥德銘

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