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【快手1024】北京廣播電視台據報入股快手、不涉商業否決權　分析：內地官媒搶佔社交平台影響力（第二版）

股市 18:25 2022/11/09

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【快手1024】北京廣播電視台據報入股快手　分析：內地官媒搶佔社交平台影響力

據內地商業訊息查詢平台天眼查顯示，快手 （01024） 於10月26日進行一次戰略融資，投資方是北京廣播電視台。內媒指，目前快手的兩大股東分別是北京華藝匯龍網絡科技及北京廣播電視台。據報於今年9月，北京廣播電視台曾到快手調研。

早前傳北京廣播電視台入股後，亦涉1%商業否決權。快手周三（9日）否認傳聞，只交易僅涉中國部門股權，交易未有對母企構成影響，快手現正與北京廣播電視公司作內容合作。

另外，快手競爭對手抖音，去年也有一筆來自網投中文（北京）科技的投資，而網投中文則由央視頻融媒體發展持股30%。

根據2014年《深化文化體制改革實施方案》，在傳媒企業實行特殊管理股制度試點。在2016年5月，國家新聞出版廣電總局召開會議，建議國資特殊管理股比例至少1%，擁有董事席位，對內容有一定審查權。分析認為，國資入股快手及抖音，是內地官媒準備搶佔社交平台影響力。

註：第二版加入快手回應早前傳聞

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編輯：陳韻妍

港股 快手—W（01024） 電視台 抖音 媒體 社交平台 國家新聞出版廣電總局

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