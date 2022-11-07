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【黑客入侵】微軟：全球密碼攻擊每秒921次　按年增長74%

科技 13:27 2022/11/07

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微軟表示，黑客正尋找新方法來逃避檢測並進行攻擊，包括利用自動化、雲端基礎設施和遙距存取技術來攻擊更廣泛的目標。（資料圖片）

密碼攻擊是黑客入侵賬號的方式之一，主要是透過軟件測試不同密碼組合，來登入用戶的賬號。微（Microsoft）軟最新發表的《2022年數碼防禦報告》指出，全球密碼攻擊正呈上升趨勢，達到每秒攻擊921次，按年增長高達74%。

【拒向黑客低頭】澳洲保險商認遭黑客偷970萬客戶數據　稱拒絕支付贖金

雖然現時有不同方法可阻撓密碼攻擊，例如限制密碼錯誤輸入的次數。但微軟表示，黑客正尋找新方法來逃避檢測並進行攻擊，包括利用自動化、雲端基礎設施和遙距存取技術來攻擊更廣泛的目標，而這亦增加了該公司保護基礎設施網絡安全的複雜性。

多因素身份驗證   有效防禦勒索軟件

報告提到，針對遙距管理設備的攻擊正在上升，2022年5月觀察到的攻擊超過1億次，較去年同期增加了5倍。微軟指出，黑客為降低攻擊成本及提高表面合法性，他們正在破壞商業網絡和設備來進行網絡釣魚，甚至利用其運算能力來挖掘加密貨幣。

【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL　誘騙用戶洩漏個人資料

微軟表示，該公司每天會合成43萬億個信號，及使用複雜的數據分析和AI算法來了解和防範數碼威脅和犯罪網絡活動，並指出針對勒索軟件的最有效防禦，包括多因素身份驗證、頻繁進行更新，以及跨網絡架構的零信任原則。

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責任編輯：陳卓賢

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