【Twitter Blue】Twitter藍剔收費料美加英紐澳先行　月費加到63元仲有咩功能？

▲ Twitter去年在美國推出Twitter Blue訂閱服務，當時月費為2.99美元（約25港元），今年已增加至4.99美元（約40港元），新版Twitter Blue費用則為每月7.99美元（約63港元）。

Elon Musk（馬斯克）收購Twitter後已宣布更新Twitter Blue計劃，新版Twitter Blue除了有「藍剔」認證，還會提供其他增值功能，費用最新定案則為每月7.99美元（約63港元）。新版Twitter Blue預計將首先於美國、加拿大、英國、紐西蘭和澳洲開始實行。

憂干擾美國中期選舉 新版Twitter Blue延期推出

據《紐約時報》周日報道，由於Twitter擔心未經核實但有藍剔的賬戶冒充他人發出的錯誤或虛假資訊的情況突然激增，可能會干擾美國周二的中期選舉投票過程，Twitter Blue將會把這一措施推遲到周三推出。

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已更新iOS App簡介 包括廣告減半、搜尋排名提高

Twitter去年在美國推出Twitter Blue訂閱服務，原本的功能是讓訂閱者使用置頂貼文、自訂圖示，甚至是編輯推文。當時月費為2.99美元（約25港元），而今年已增加至4.99美元（約40港元）。

Elon Musk10月底上場後，就表示需要引入新付費功能幫助獲利，包括更新Twitter Blue。有關新版Twitter Blue的簡介，日前已在上述實行地區的iOS App Store更新。當中的藍剔認證功能，允許所有用戶都可以透過加入Twitter Blue，獲得如知名人士、政客和企業一樣的藍剔帳號認證。

其他服務則包括：

廣告顯示數量減半和關聯度提升一倍（舊版為完全沒有廣告）

上載較長時間的影片，據Elon Musk表示時間上限為42分鐘、1080p影片。

用戶回應、點名和搜尋都會獲較高排名

Twitter稱，新版服務加入的提高搜尋、回應、點名排名功能，將有助於「減低詐騙、垃圾郵件和機械人的可見性」，惟該說法仍待推行後證明。

未明言細節 大多數用戶感到困惑

此外，由於新版Twitter Blue尚未正式運作，目前尚未清楚現有官方認證用戶，若沒有支付7.99美元訂閱，是否會被移除官方認證藍剔。早前亦有外電報道指出， Twitter考慮於新版本啓動後90日內，把不支付Twitter Blue費用的帳戶藍剔移除，可是官方仍未回應相關說法。而且是次預計將首先於美國、加拿大、英國、紐西蘭和澳洲開始實行，即是大多數用戶未能進行這一更新，外界普遍反映感到困惑。

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責任編輯：張寶燕