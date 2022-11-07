▲ 【滙豐香港社區節2022】滙豐香港社區節11月27日於中環遮打道行人專用區舉行 以運動和升級再造為主題

滙豐公布，「滙豐社區夥伴計劃2022」旗下「滙豐香港社區節2022」將於11月27日於中環遮打道行人專用區舉行，活動旨在於疫後提升社區抗逆力，推動關愛共融，同時鼓勵跨界別的合作，解決社區需要，為香港注入更多正能量。「滙豐社區夥伴計劃2022」將有34萬人受惠，包括青年、長者及弱勢社群。

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝表示，「滙豐香港社區節」今年除了有多個由不同社區夥伴設計、內容豐富及具有教育意義的攤位，還有「社區創科編程馬拉松」的得獎中學隊伍，展示他們的創意。

遮打道行人專用區將劃分為六個區域

「滙豐香港社區節2022」將於11月27日中午12時至下午5時向公眾開放，屆時中環遮打道行人專用區將劃分為六個區域，以「運動」和「升級再造」為主題。「運動體驗區」透過遊戲，提升市民對身心健康的關注，並會介紹為傷健人士和長者而設的運動；「升級再造體驗區」設有關於升級再造塑料、再生紙和木材的工作坊，讓公眾認識相關手工藝創作及其價值。

除了中環遮打道行人專用區，全港18區亦有多項活動，由68個獲選「滙豐社區夥伴計劃2022」項目的社福機構舉辦。

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編輯：陳韻妍