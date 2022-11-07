Twitter延遲啟動藍剔月費計劃 至美國中期選舉完結

世界首富馬斯克收購社交平台Twitter後，隨即宣布將向驗證用戶收費。Twitter已更新其應用程式，據報將延遲實施月費計劃，直至美國中期選舉結束。對於有Twitter用戶更改名稱及頭像測試系統是否能辨認真偽，馬斯克其後確認，更改姓名將暫時失去藍色驗證標記。

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Twitter上周六（5日）已更新蘋果應用程式商店（App Store）的程式版本，新版本要求希望取得藍剔驗證標記，就需每月支付7.99美元（約62港元）。Twitter原定周日（6日）正式實施相關計劃，但《紐約時報》同日報道指，公司將延後推出計劃，直至美國周二（8日）中期選舉結束，美國有綫新聞網絡（CNN）其後亦引述消息人士報道確認。

Twitter的藍剔驗證標記一直被視為確認政府官員、名人及記者等身份的真實性，但亦有意見質疑，系統或存在缺陷。美國演員莎拉西佛曼（Sarah Silverman）更改其帳戶名稱、簡介資料及頭像，令其與馬斯克（Elon Musk）帳戶幾乎一致，並於上周六轉發支持民主黨候選人的帖文。

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惟莎拉西佛曼帳戶周日被標記為「暫時受限」（temporarily restricted），其個人簡介亦警告指帳戶有部分異常活動。莎拉西佛曼隨後已將帳戶改回原本模式，展示其真實名稱及頭像。另一美國演員Valerie Bertinelli上周五（4日）亦採取類似操作，並指未來只需支付7.99美元購買藍色標記而無需驗證身份，容易被騙子冒充。

馬斯克周日在Twitter發文警告，以後未有明確顯示為模仿意圖的帳戶將被永久封鎖。他同時亦指，Twitter用戶更改名稱將暫時性失去驗證標記。他更警告，帳戶在被封鎖前不會收到任何通知，指相關要求已明確列入Twitter Blue計劃。

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責任編輯：李俊儀