【大行看法】高盛劉勁津：若內地全面重新開放、中資股或彈兩成　重申預期內地明年次季開關（附受惠名單）

▲ 【大行看法】高盛劉勁津：若內地全面重新開放、中資股或彈兩成 重申預期內地明年次季開關

內地周日記者會堅持「動態清零」，高盛報告認為，雖然內地清零政策令本土確診個案維持低水平，但基於病毒的傳染力增加，清零政策的經濟成本正在上升，重申內地在考慮政治及公共衛生後，將於明年第二季重新開關，而股市往往會提前1個月左右反映開關消息，且有關利好因素一般會持續2至3個月。

「根據歷史敏感度、自上而下及其他地方股市的經驗分析，若內地全面開新開放，估計會推動中資股急升20%。」

高盛中國首席策略分析師劉勁津指，與國際重新開放相比，股市一般會對本土防疫政策放鬆的反應更積極，預期本土周期性行業及消費行業的表現相對出色。

按圖看高盛30隻開關受惠股

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若內地維持清零 中資股或有15%潛在下跌風險

劉勁津認為，雖然內地重新開關時間表仍未明朗，但開關受惠股自7月以來已跑贏MSCI亞太（日本除外）指數約20個百分點，該30隻分佈10個行業的股份，未來24個月預測市盈率約19倍，2022至2024年複合年均增長率（CAGR）中位數約40%。

不過，若內地於明年第二季維持清零政策，中資股或會有15%潛在下跌風險。

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編輯：陳韻妍