▲ 【大行看法】高盛劉勁津：若內地全面重新開放、中資股或彈兩成 重申預期內地明年次季開關

內地周日記者會堅持「動態清零」，高盛報告認為，雖然內地清零政策令本土確診個案維持低水平，但基於病毒的傳染力增加，清零政策的經濟成本正在上升，重申內地在考慮政治及公共衛生後，將於明年第二季重新開關，而股市往往會提前1個月左右反映開關消息，且有關利好因素一般會持續2至3個月。

「根據歷史敏感度、自上而下及其他地方股市的經驗分析，若內地全面開新開放，估計會推動中資股急升20%。」

高盛中國首席策略分析師劉勁津指，與國際重新開放相比，股市一般會對本土防疫政策放鬆的反應更積極，預期本土周期性行業及消費行業的表現相對出色。

若內地維持清零 中資股或有15%潛在下跌風險

劉勁津認為，雖然內地重新開關時間表仍未明朗，但開關受惠股自7月以來已跑贏MSCI亞太（日本除外）指數約20個百分點，該30隻分佈10個行業的股份，未來24個月預測市盈率約19倍，2022至2024年複合年均增長率（CAGR）中位數約40%。

不過，若內地於明年第二季維持清零政策，中資股或會有15%潛在下跌風險。

更多【即市財經分析】文章

高盛30隻開關受惠股如下 ：

衣履及奢侈品

安踏體育 （02020）

周大生（深：002867）

零售

中國中免 （01880）

王府井（滬：600859）

酒店、餐飲及娛樂

銀河娛樂 （00027）

百勝中國 （09987）

攜程集團 （09961）

金沙中國 （01928）

華住集團 （01179）

同程旅行 （00780）

錦江酒店（滬：600754）

宋城演藝（深：300144）

首旅酒店（滬：600258）

永利澳門 （01128）

九毛九 （09922）

交通基建

深圳機場（滬：000089）

上海機場（滬：600009）

航空

中國航空 （00753）

東方航空 （00670）

春秋航空（滬：601021）

吉祥航空（滬：603885）

媒體

分眾傳媒（深：002027）

娛樂

萬達電影（深：002739）

中國電影（滬：600977）

光線傳媒（深：300251）

啤酒股

華潤啤酒 （00291）

百潤股份（深：002568）

張裕（深：000869）

醫療保健及服務

通策醫療（滬：600763）

國際醫學（深：000516）

相關文章：【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎 料中央未來數月公布明年春季開關

相關文章：【香港加息】貝萊德：加息利好銀行股 若中港開關將利好香港經濟及香港股市前景

【開市追揸沽】港股大成交急升逃生定可追？比亞迪再被減持怎部署

編輯：陳韻妍