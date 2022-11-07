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【嗶哩嗶哩9626】嗶哩嗶哩再升7%　據報CEO陳睿親自接管遊戲業務

股市 11:10 2022/11/07

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【嗶哩嗶哩9626】嗶哩嗶哩再升7%　據報CEO陳睿親自接管遊戲業務

據內媒報道，嗶哩嗶哩 （09626） 近日發出內部郵件，調整有關遊戲業務匯報線，行政總裁陳睿親自聽取遊戲業務的匯報，目的是為了進一步加強遊戲業務，落實公司「自研精品、全球發行」的遊戲業務戰略。

嗶哩嗶哩今（7日）一度升逾9%，高見93.4元，現升7%，報90.9元。

遊戲發行事業部、遊戲合作部、遊戲社區部、愛可賽思遊戲工作室、晨星遊戲工作室、時之砂遊戲工作室、遊戲創新產品部的匯報線，從公司高級副總裁張峰（Zhangfeng） 調整至陳睿。

而公司高級副總裁兼遊戲業務負責人張峰將調任至其他業務，有關架構調整即日起生效。

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編輯：姚卓然

遊戲 港股 電玩手遊 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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