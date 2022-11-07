▲ 【HSBC滙豐】祈耀年回應分拆建議 「國際銀行網絡才能保穩定派息」

HSBC滙豐 （00005） 早前遇單一最大股東平保 （02318） 鼓勵考慮分拆建議，平保上周再發功，批評滙豐有必要以裁員等更進取方式削減成本，調撥更多資源至亞洲。滙豐集團行政總裁祈耀年最新接受本報訪問時稱，再度重申不認同分拆建議。

過去半年，我們立場都相當清晰，保持國際銀行地位才是正確和最安全的方式，改善回報、提升估值和保障派息，不相信分拆符合股東最佳利益。我們與主要投資者都會保持恒常對話，向他們交代我們最新表現和策略，平安也不例外。

平保批評滙豐多個項市場排名及營業指標等均遜於同業，祈耀年則稱，自提出「重返亞洲」戰略以來，滙豐近年積極擴展亞太區市場，包括印度併購資產管理業務、收購新加坡安盛（AXA）業務，都能提升滙豐在當地的市場排名，「收購印度資管業務後，我們在市場排名第10，我當然不滿足於只當第10位，而當地（資產管理）滲透率依然很低。」

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記者：麥德銘