【Twitter炒錯人？】彭博：數十名被解僱員工　獲Twitter邀請回巢

▲ 《彭博》最新引述消息人士指出，部分被裁退的Twitter員工正獲邀回巢。（法新社資料圖片）

Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）在10月27日以440億美元（約3,454億港元）收購Twitter後，屢傳有全球裁員消息，終於11月4日宣布開始裁員。惟《彭博》最新引述消息人士指出，Twitter管理層正邀請數十名被裁退的Twitter員工回巢。

消息人士表示，Twitter承認部分員工是被錯誤解僱，接手Twitter的管理層在裁員後才發現這些員工的工作及經驗，有助實現Elon Musk的願景及想建立的新功能，因此正聯繫他們，要求他們重返工作崗位。

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Elon Musk入主Twitter後發生的大規模裁員，數目涉及約半數員工，事件引起全球關注。綜合外電，大約3,700名員工遭解僱，並且涉及多個部門，包括傳訊、人權、内容策展、信任與安全，以及部分產品與工程部等。

據消息人士指出，Twitter還剩下近3,700名的員工，面臨著龐大的工作壓力，為了滿足馬斯克短期內的工作成果要求，有些員工甚至不得不睡在辦公室，以求在截止日期前完成工作。截至本文刊登時間為止，Twitter尚未回應有關事件。

責任編輯：張寶燕