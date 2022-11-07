【美國中期選舉】共和黨民調稍領先 民主黨續打民主牌

美國周二（8日）將開始中期選舉投票，民主共和兩黨繼續拉票。當地最新民調指出，共和黨在多項議題上支持度勝於民主黨，但會投票予共和黨的選民僅比民主黨多1個百分點。民主黨高層繼續以保護民主為旗號，希望獲得選民支持。

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根據華盛頓郵報及美國ABC新聞的民調，受訪已登記選民中過半或近半相信，共和黨在處理經濟﹑打擊犯罪﹑通貨膨脹及移民問題的表現會優於民主黨。民主黨在教育﹑民主威脅﹑墮胎及氣候問題上則獲更多受訪者支持。

民調亦顯示，49%受訪者表示會投票予共和黨候選人，48%選擇支持民主黨。民調指多個民主黨議席處於勢均力敵狀態，未必能夠成功連任。民調更指出，4年前的中期選舉前，民主黨在民調中領先7個百分點，最終才順利控制兩院。

不過，民調只針對眾議院議席，未包括參議院選舉。93%民主黨及共和黨人表明，會投票予政黨候選人，獨立選民中則有53%會投予共和黨，超越民主黨的43%。2018年中期選舉時，多達54%獨立選民支持民主黨，共和黨僅有42%。

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多名民主黨高層繼續以民主議題攻擊共和黨，把中期選舉形容為對美國民主的「公投」。明尼蘇達州參議員Amy Klobuchar呼籲民主黨人﹑獨立選民及中間派共和黨人，是時候為美國民主投票。

新澤西州參議員Cory Booker則指出，經過去年1月6日國會山莊暴動後，民眾不論政治立場均應該投票支持相信美國民主﹑傳統價值及能夠團結而非分裂美國的候選人。

民主黨眾議院黨鞭克萊伯恩（Jim Clyburn）認為，美國現時與1930年代初的德國十分相似，指同樣有人否認及尋求推翻選舉結果，並指控媒體是「人民公敵」（the enemy of the people）。

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責任編輯：吳漢培