▲ 【澳門旅遊】濠賭股表現硬淨、美高梅升2% 澳門仍待內地批示恢復赴澳旅行團

早前澳門擬10月底或11月初落實「四省一市」團隊旅遊，惟澳門及內地新冠疫情爆發，據《澳門日報》報道，澳門旅遊業議會會長胡景光表示，目前未收到國家文旅遊部正式恢復赴澳旅行團的批文，但業界已準備就緒迎接內地團，強調會嚴格遵守國家文旅遊部的要求開展團隊遊工作。

濠賭股今日走勢個別，金沙 （01928） 升0.4%，銀娛 （00027） 跌1%，永利 （01128） 、新濠 （00200） 、澳博 （00880） 、美高梅 （02282） 升0.8%至2.7%

澳門休閒旅遊創新服務協會會長黃輝表示，業界一直與澳門旅遊局保持密切溝通，已制訂好團隊遊的實施方法，合法、合規的團隊遊將通過線上系統向當局進行預錄登記，包括團客名單及行程等，方便出現疫情後進行追蹤。至於目前來澳的內地團，有的是參展團，有的則是以自由行簽註來澳後再組團遊覽。

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編輯：姚卓然