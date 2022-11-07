【蘋果Siri】蘋果擬改良語音助手Siri　簡化「Hey Siri」觸發語句 

▲ 當Siri改成單一觸發詞語「Siri」後，將使其性能追上亞馬遜（Amazon）的智能語音助手Alexa。（Apple）

iPhone和iPad等蘋果（Apple）產品，都具有智能語音助手Siri，用戶只需說出「Hey Siri」觸發語句，然後就可發出各種命令，例如撥打電話、設鬧鈴提醒等。據《Bloomberg》記者Mark Gurman報道，蘋果正改良Siri的用戶體驗，將觸發語句「Hey Siri」簡化成「Siri」。

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Mark Gurman表示，這改動將在明年或2024年推出，但蘋果將需要「投入大量的AI培訓和基礎工程工作」，才能使該功能正常運作。原因是，智能語音助手需要理解多種口音和方言中的單一觸發詞語，而目前所使用的「Hey Siri」是由兩個詞語組成，這能增加Siri識別的準確度。

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當Siri改成單一觸發詞語「Siri」後，將使其性能追上亞馬遜（Amazon）的智能語音助手Alexa，因為現時要激活Alexa只需說出「Alexa」，而不是「Hey Alexa」；但Google的語音助理，則仍需說出「Ok Google」或「Hey Google」來激活。

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責任編輯：陳卓賢