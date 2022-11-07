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【HSBC滙豐】滙豐CEO祈耀年：「零息」時代不再回來　長遠利率將處於2至3厘水平　怎看香港樓市？

宏觀解讀 10:29 2022/11/07

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【HSBC滙豐】滙豐CEO祈耀年：「零息」時代不再回來　長遠利率將處於2至3厘水平

環球主要央行年內大舉加息，滙豐控股 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）接受本報專訪時形容，過去12年的超低息環境才是異常，預期各地央行短綫會繼續加息，但當通脹受控便會重新下調利息，「市場需要重新調整預期，『零息』時代不再回來，長遠利率將處於2至3厘水平」。

祈耀年認為，高息環境只是過渡期，不會令滙豐長遠投資策略、預算轉變。

余偉文：市民必須對銀行息率的進一步上升有所準備【下一頁】

被問及加息周期何時見頂，祈耀年稱：「我不是預言家，也不是經濟學家，即使是經濟學家，大部分都承認很多時候都會預計錯誤，但歷史顯示，利息處於2至3厘才是常態，能夠同時控制通脹和讓經濟發展。」

他指出，疫情令環球供應鏈震盪，俄烏戰爭令食物和能源市場失衡，使央行加息速度遠離理想情況，但重申目前只是利息正常化的過渡期。

香港仍有相當充裕資金流動性

在香港市場方面，祈耀年續稱，即使美國持續大舉加息，香港仍有相當充裕資金流動性，香港客戶在疫情期間減少消費，積累大量現金儲備，可緩衝高息影響。「尤其是在香港商業或住宅地產市場，用戶負債水平很低（there is significant equity），令地產市場有足夠空間支撑估值。」

【祈耀年訪問】回應分拆建議 「國際銀行網絡才能保穩定派息」，可見【下一頁】

【開市追揸沽】港股大成交急升逃生定可追？比亞迪再被減持怎部署

相關文章：【HSBC滙豐】祈耀年：中國仍對國際金融服務持開放態度　集團將續在內地尋商機

相關文章：【HSBC滙豐】平保：滙豐有必要裁員及調撥更多資源至亞洲　才能落實「重返亞洲」戰略（第二版新增滙豐回應）

記者：麥德銘

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