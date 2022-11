2022年亞太傑出企業獎表彰出色商界領袖和企業

2022年亞太傑出企業獎共頒發亞太地區25位得獎企業及企業家,以表彰他們在 Covid-19 疫情期間的出色表現,並展示了絕佳業績增長。



該獎項由馬來西亞檳城州元首Tun Dato’ Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak頒發。得獎者是由獨立的專業評審團從16個國家及市場的150多個提名中進行了嚴格的評估後選出。2022年亞太傑出企業獎共有四個獎項類別,分別為卓越企業領袖獎、企業躍進獎、優異勵志品牌獎、卓越企業管理獎。



自2007年以來,亞洲企業商會每年都在16個市場舉辦該獎項,過去的獲獎者包括越南的TTC Group的 Mr Dang Van Thanh、泰國的Mr Somphote Ahunai、馬來西亞Cuckoo 的Mr Hoe Kian Choon、香港嘉華國際集團的呂志和先生、印度尼西亞的Mr Hary Tanoesoedibjo和Mr Mochtar Riady、中國世茂集團的許榮茂先生、印度的Mr Adi Godrej、台灣遠東集團的徐旭東、以及菲律賓的Mr Dennis Anthony Uy。

今年的卓越企業領袖獎獲獎者包括來自菲律賓的Gan Advanced Osseointegration Center (GAOC) Group of Companies的總裁兼首席執行官Dr. Steve Mark Gan以及馬來西亞Bataras Sdn Bhd總裁Goh Thian Teck;企業躍進獎得獎企業為來自香港的CITIC Telecom International CPC Limited以及來自菲律賓的AyalaLand Logistics Holdings Corp;優異勵志品牌獎的得獎企業為來自泰國的FWD Life Insurance Public Company Limited以及來自菲律賓的Takeda Healthcare Philippines Inc;而卓越企業管理獎的得獎者則有來自印度尼西亞的Kalbe Consumer Health以及印度的企業Aspire System。

亞洲企業商會主席冯镇安博士表示:“所有獲獎者都表現出模範的企業家精神,儘管疫情嚴重,他們仍表現出無與倫比的決心和毅力,也為大家證明了負責任的企業家儘管在市場不穩定狀態下仍持續扮演經濟成長的推動者,全力促進經濟社會恢復發展。”

頒獎典禮前,亞洲企業商會與檳城研究院聯合主辦以 “疫後經濟重置“ (The Post-Pandemic Economic Reset)為主題的 “2022年檳城經濟峰會” (Penang Economic Summit),共同探討全球經濟以及塑造新的增長領域與投資機會。檳州首席部長曹觀友為此峰會擔任開幕儀式嘉賓,並获得逾300名來自汶萊、香港、印度、印度尼西亞、緬甸、新加坡、菲律賓、泰國、越南以及馬來西亞的商界領袖、企業家的出席與參與。



這場活動與典禮獲得了馬來西亞檳州政府的支持,Digital Penang及Invest Penang為策略夥伴;並獲得多個當地和国际组织的支持,包括Association of Tourism Attractions Penang (ATAP)、Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)、The Free Industrial Zone, Penang, Companies' Association (FREPENCA)、Global Reporting Initiative (GRI)、Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce (KLMCC)、Kuala Lumpur & Selangor Indian Chamber of Commerce and Industry (KLSICCI)、Malaysian Alliance of Corporate Directors (MACD)、Malaysian Association of Hotels (MAH) – Penang Chapter、Malaysian Thai Chamber of Commerce (MTCC)、Myanmar Business Executives (MBE)、Malaysian International Chamber of Commerce & Industry (MICCI)、Malaysian Investment Development Authority (MIDA)、Malaysia Semiconductor Industry Association (MSIA), The Philippine Retailers Association (PRA)、Small and Medium Enterprises Association Malaysia (SAMENTA)、Singapore Thai Chamber of Commerce (STCC)、以及Taiwan External Trade Development Council (TAITRA);PR Newswire 為官方新聞稿發布布夥伴;Bangkok Post、Business World Philippines、香港經濟日報、印度尼西亞Kumparan以及SME雜誌為媒體夥伴。

得獎名單

關於亞洲企業商會

亞洲企業商會是一個致力於在亞太地區推廣企業家精神的非政府組織。我們努力為新興企業家提供公正與平等的商業機會。本商會由企業家創辦,為企業家服務,並得到了認同企業家精神使命的知名行業和政府領袖的支持。有關亞洲企業商會更多詳情,請瀏覽www.enterpriseasia.org

(特約)