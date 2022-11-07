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【金融中心】富蘭克林鄧普頓：香港正步向復常之路、惟步伐較亞洲區其他國家慢　看不到有大量資金撤走

股市 10:08 2022/11/07

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【金融中心】富蘭克林鄧普頓：香港正步向復常之路、惟步伐較亞洲區其他國家慢　看不到有大量資金撤走

隨亞洲疫情回穩，不少人將香港與新加坡作比例。富蘭克林鄧普頓亞太區聯席總監Tariq Ahmad接受本報訪問時認為，香港在全球具備戰略定位，並瞄準亞太區的資源，相信香港正步向復常之路，集團亦致力在未來數十年繼續拓展香港市場。

Ahmad時表示，富蘭克林鄧普頓兩年前於香港設立針對另類投資的新部門，反映集團對香港市場的信任，相信香港可以再次起飛，集團會將香港視作一個繼續增長的市場。

陳茂波：全年GDP難言樂觀　明年續辦國際金融峰會【下一頁】

「即使過去數年香港受到疫情所困，但我們將目光放在一個未來數十年的業務，香港在集團未來發展策略中佔有相當席位。」

Ahmad承認，香港的復常步伐較區內其他國家為慢，但看不到有大量資金從香港撤走，而且香港正在重新向外開放。

新加坡6個月前的情況與香港相若

「自入境防疫措施放寬至0+3後，已令我對於重回香港感到興奮，而當我與其他業界高層溝通時，他們與我也有類似看法，認為香港正重返正軌。」

他指出，放寬防疫措施時有多個考慮，例如公共健康、變種病毒株等，要取得平衡並不容易，希望香港很快可以實施0+0。「新加坡6個月前的情況與香港相若，防疫措施亦相當嚴謹，但新加坡過去數月放寬防疫措施的進程，可成為香港參考的好例子。」

【專訪全文可看此】

【開市追揸沽】港股大成交急升逃生定可追？比亞迪再被減持怎部署

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記者：陳韻妍

經濟 金融 疫情 防疫措施 新加坡 香港

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