市場波動繼續　對高收益及亞洲信貸保持樂觀

全球經濟前景仍然不明朗，因各國央行在抑制高通脹和增長疲軟的背景下嘗試取得平衡。聯儲局加強了降低通脹的承諾，最近更冒著衰退風險提高了預期的利率路徑。能源驅動的通脹為歐洲央行帶來了更具挑戰性的任務，因歐盟成員國的財政靈活性存在著差異。英國央行在應對高通脹和影響其養老金體系的債券市場波動之間陷入困境，迫使其暫時轉向量化寬鬆。某些央行被迫動用儲備金，以保護其貨幣不受持續強勁的美元影響，當中包括日本央行。而中國在遏制新冠疫情之際，則繼續試圖通過支持性政策促進經濟增長。

以聯儲局為首的央行採取大力緊縮政策令其他市場越來越容易受到衝擊

英國能源短缺導致通脹水平創新高，英國央行應對通脹持續攀升而持續調高利率，並朝著量化緊縮的方向邁進。然而，第三季度結束時，英國央行爲避免利率升高造成養老金體系危機而短暫轉向量化寬鬆。這使得憂慮氣氛迅速在英國金邊債券市場蔓延，英鎊兌美元匯率跌至歷史新低。金融市場的混亂和英鎊遭拋售或會為英國央行帶來挑戰，因為當局正試圖控制通脹和財政支出。在當前的環境下，這種困境並非英國獨有。以聯儲局為首的央行採取激進的緊縮政策，正為已發展及新興市場的貨幣帶來壓力、推高進口通脹率，並導致外匯儲備流失。聯儲局繼續採取激進的措施令其他市場更趨脆弱。

儘管市場波動 高收益債券變得越來越具吸引力

從 6 月低點反彈的希望在第三季度的後半段破滅了。聯儲局主席鮑威爾8月下旬表示，將繼續採取積極的政策遏制通脹。不少市場參與者一直在等待聯儲局改變政策取向或至少出現放緩加息的跡象，因此他們均感到非常失望。通脹持續強勁加上對外匯市場崩盤的焦慮進一步打壓市場情緒。風險資產和避險資產在本季度均大幅下滑，導致全球股市由年初至今已下跌兩成半 ，全球債券亦下跌近兩成1。部份資産類別相對有吸引力，包括高收益債券，目前其收益率接近10%1，提供較為均衡的風險回報吸納的時機，我們認為，當前收益率的水平亦反映未來的回報或具吸引力的。雖然經濟衰退風險仍然偏高，通脹仍未受控，但高收益債券的基本面相對過往仍然穩健，我們認為，可被視為一項相對具吸引力的投資類別，為風險提供合理補償。

對股票保持謹慎

鑒於央行積極的緊縮政策，而且增長和盈利前景放緩，我們對股票仍保持謹慎的態度。在流動性收緊以及聯儲局鷹派的立場下，股市仍然疲弱。盈利預期正在迅速消退，但仍然過高。然而，估值卻變得更加合理。股票方面，由於俄烏衝突有進一步升級的風險，我們減低對歐洲股票的配置，並將所得資金轉化成現金。我們注重平衡價值型和增長型股票的配置。增長放緩不利於價值股，而利率上升則令增長型股票受壓。

責任編輯︰梁浩碩