【Twitter】Twitter狠削印度逾九成員工、因一理由重新召回部分被裁員工　另推遲「藍剔」驗證流程（第二版）

▲ 【TWTR】Twitter據報因一原因欲召回數十名前員工 另推遲驗證流程變更

馬斯克（Elon Musk）正式入主Twitter後大刀闊斧狠裁一半員工。據《彭博》引述消息人士透露，Twitter印度成重災區，逾九成員工被炒。不過，有趣的是，Twitter上周大裁員後召回數十名前員工，因公司「炒錯了」他們。

消息人士指，上周印度地區有逾九成員工被炒，由原先的超過200人的團隊，現剩下寥寥十數人。在被裁的職位之中，有約七成為全球產品及工程部，而市場策劃、政策及公關部亦受到波及。

至於「誤遭」解僱的員工，據消息指是管理層意識到在執行行政總裁馬斯克要求的新功能時，該批被召回員工的工作和經驗具有必要能力，不過，其他人就被解僱了。Twitter並無即時回應上述消息。

另外，據《紐約時報》報道，Twitter將等到中期選舉之後，才對其驗證流程和Twitter Blue訂閱服務進行更改。

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編輯：姚卓然