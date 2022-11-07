  • 23°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】Twitter狠削印度逾九成員工、因一理由重新召回部分被裁員工　另推遲「藍剔」驗證流程（第二版）

股市 16:28 2022/11/07

分享：

分享：

【TWTR】Twitter據報因一原因欲召回數十名前員工　另推遲驗證流程變更

馬斯克（Elon Musk）正式入主Twitter後大刀闊斧狠裁一半員工。據《彭博》引述消息人士透露，Twitter印度成重災區，逾九成員工被炒。不過，有趣的是，Twitter上周大裁員後召回數十名前員工，因公司「炒錯了」他們。

消息人士指，上周印度地區有逾九成員工被炒，由原先的超過200人的團隊，現剩下寥寥十數人。在被裁的職位之中，有約七成為全球產品及工程部，而市場策劃、政策及公關部亦受到波及。

至於「誤遭」解僱的員工，據消息指是管理層意識到在執行行政總裁馬斯克要求的新功能時，該批被召回員工的工作和經驗具有必要能力，不過，其他人就被解僱了。Twitter並無即時回應上述消息。

另外，據《紐約時報》報道，Twitter將等到中期選舉之後，才對其驗證流程和Twitter Blue訂閱服務進行更改。

【開市追揸沽】港股大成交急升逃生定可追？比亞迪再被減持怎部署

相關文章：

【TWTR】Twitter據報今日發電郵解僱員工、員工向法院提告　另傳馬斯克要求縮減每年基建開支78億元

【TWTR】Twitter再傳大幅裁員　馬斯克據指明日公布裁走一半員工、涉約3,700人

【TWTR】Twitter安撫員工不安　據報最快數天內發放既定之股權

編輯：姚卓然

手機Apps 美股 社交平台 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 選舉 Twitter 裁員

上一篇文章

【著數優惠】順騰國際旗下御藥堂慶祝20周年　本月15日推電車免費乘車日

下一篇文章

【商湯20】商湯收市升35%、近期淡倉大增　國務院發布白皮書：構建網絡空間命運共同體
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款