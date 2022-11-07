【港股市況】滙豐升逾4%、港交所升6%　恒指早段倒升逾300點（不斷更新）

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【異動｜芯片股】華虹半導體大彈一成 回A科創板上市申請獲受理
內地官方在周六的記者會堅持清零政策後，市場預期落空，大市下跌百點。ATM回吐，其中阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌2%，美團 （03690） 跌3%，比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特減持，股價跌逾3%，恒指低開129點，開報16031點，科指跌1.8%，報3205點。
【09：49】阿里巴巴 （09988） 最新轉升，高見70.55元，今早低開逾4%，曾低見66.3元。
【09：47】復星醫藥 （02196） 逆市跌3%，低見23.3元。
【09：46】康希諾生物 （06185） 再升9%，高見124元。
【09：44】【異動｜芯片股】華虹半導體大彈一成 回A科創板上市申請獲受理
【09：42】恒指升逾300點，報16516點，升355點，科指升3.3%，報3373點。
【09：42】港交所 （00388） 最新升逾6%，高見261.8元。
【09：42】商湯 （00020） 升兩成，高見1.63元，成交1億元。
【09：41】騰訊 （00700） 升幅擴大至3%，高見247.4元，美團 （03690） 升2%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%。
【09：39】內房向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升一成，雅居樂 （03383） 升近7%，龍湖 （00960） 升逾2%。
【09：38】恒指升幅擴大至170點，報16331點，科指升1.7%，報3320點。
【09：37】港交所 （00388） 升逾3%，高見255.8元。
【09：36】招金 （01818） 早段升近14%，高見7.8元，紫金 （02899） 升一成，高見8.92元。
【09：34】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾2%，騰訊 （00700） 轉升逾1%，美團 （03690） 升0.6%。
【09：33】滙豐 （00005） 股價早段升逾4%，高見43.35元。
【09：32】大市開市後跌幅收窄，恒指最新轉升10點，報16171點。
【09：31】四大內銀逆市向好，建行 （00939） 升近0.5%，工行 （01398） 升逾1%，中行 （03988） 升0.4%，農行 （01288） 升0.9%。
【09：28】滙豐 （00005） 逆市升逾3%，友邦 （01299） 升近1%，港交所 （00388） 升0.8%。
【09：27】五礦資源 （01208） 逆市升近6%。
【09：26】造車新勢力普遍回落，理想汽車 （02015） 跌逾6%，小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，蔚來 （09866） 則平開。
【09：24】紫金礦業 （02899） 逆市升近7%，招金礦業 （01818） 升逾9%。
【09：21】ATM回吐，其中阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌2%，美團 （03690） 跌3%，比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特減持，股價跌逾3%，恒指低開129點，開報16031點，科指跌1.8%，報3205點。
【股神沽比亞迪】巴菲特周二再沽330萬股比亞迪、套現5.6億 料9月初起累售21億大貨
【09：13】恒指期貨低開93點，開報16098點。
【08：22】恒指黑期升約26點，報16136點，道指期貨跌157點，報32271點。
【07：59】【資源股】五礦資源：已與當地社區達成協議 恢復物流運作、礦山生產無受影響
【07：45】【新股IPO】心泰醫療2291下限29.15元定價 超額認購1.1倍一手中籤率100%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報16501點，升340點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價高2.76元或6.7%，騰訊 （00700） ADR折合報242.48元，較港收市價高3.88元或1.6%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.5元，較港收市價低1.4元或2%。
【07：30】美股上周五走勢過山車，美國公布就業報告後，道指早段曾升610點，午市一度倒跌62點，收市倒升401點，收報32403點；納指升132點或1.3%，收報10475點；標指升1.4%，收報3770點。
責任編輯︰梁浩碩