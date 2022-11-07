【港股市況】內地放鬆清零政策預期落空　恒指黑期升約26點、道指期貨跌157點（不斷更新）

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【TWTR】Twitter據報因一理由欲召回數十名前員工 另推遲驗證流程變更
內地官方在周六的記者會堅持清零政策後，市場預期落空，恒指黑期升約26點，至於港股ADR收報16501點，升340點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價高2.76元或6.7%，騰訊 （00700） ADR折合報242.48元，較港收市價高3.88元或1.6%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.5元，較港收市價低1.4元或2%。
【08：22】恒指黑期升約26點，報16136點，道指期貨跌157點，報32271點。
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【07：45】港股ADR收報16501點，升340點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價高2.76元或6.7%，騰訊 （00700） ADR折合報242.48元，較港收市價高3.88元或1.6%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.5元，較港收市價低1.4元或2%。
【07：30】美股上周五走勢過山車，美國公布就業報告後，道指早段曾升610點，午市一度倒跌62點，收市倒升401點，收報32403點；納指升132點或1.3%，收報10475點；標指升1.4%，收報3770點。
責任編輯︰梁浩碩