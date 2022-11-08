【恒指夜期+ADR】中概股指數收市倒跌2%　夜期跌70點（不斷更新）

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在大事件前，超短綫的走勢難捉，尤其是影響環球股市走勢的美滙指數，走勢受周二美國中期選舉，以及周四公布美國CPI影響，然而目前低估值則吸引中長綫資金。美滙指數跌0.6%至110.19。

夜期倒跌70點，收報16587點，中概股指數高開1.9%後即乏力，收市倒跌2.2%，阿里巴巴美股收市低港1.9%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 150.68 -1.5% 騰訊ADR 243.35 -0.8% 滙豐ADR 43.30 +0.7% 阿里巴巴美股 68.40 -1.9%

北水續錄49億元淨流入 吸騰訊港交所藥明

北水繼續淨流入勢頭，今日再錄得近49億元流入，連續23個交易日錄得淨流入。騰訊控股 （00700） 錄10.7億元淨流入，港交所 （00388） 及藥明生物 （02269） 分別錄得6.8億元及6.5億元淨流入；淨流出方面，中移動 （00941） 及新東方在綫分別錄得2.3億元及1.5億元淨流出。

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港交所升5% 恒指全日升434點

內地官方在周六的記者會堅持清零政策後，市場預期落空，惟大市低開高走，再升逾400點。滙豐 （00005） 升逾3%，港交所 （00388） 升逾5%，醜股大翻身，商湯 （00020） 大升35%，ATM個別發展，恒指低開129點，開市後掉頭向上，曾升逾600點，一度重上16800點水平，高見16821點，收報16595點，再升434點，成交近1486億元。科指升近4.1%，報3396點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 43.00 +3.7 +50 8 友邦 67.70 +3.3 +42 14 騰訊 245.40 +2.9 +33 8 蒙牛 30.05 -1.6 -2 19 阿里巴巴 69.70 -0.3 -3 19 新地 84.20 -4.6 -9 9

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期倒跌70點，收報16587點

【21：30】恒指夜期升59點，報16716點。

【18：10】恒指夜期跌6點，報16651點。

【16：10】滙豐 （00005） 升逾3%，港交所 （00388） 升逾5%，醜股大翻身，商湯 （00020） 大升35%，ATM個別發展，恒指再升434點，收報16595點，成交近1486億元。科指升近4.1%，報3396點。

【16：00】恒指U盤前升412點，報16573點。

【15：49】巨子生物 （02367） 上市翌日再升逾16%，高見31.6元創上市後新高。

【15：48】大市收市前升幅收窄至近400點，報16553點，升392點，科指升3.8%，報3388點。

【15：45】蒙牛 （02319） 逆市跌逾1%，低見29.6元，暫為表現最差藍籌。

【15：37】中國有贊 （08083） 尾市升4成，高見0.13元，成交近1.2億元。

【15：22】藥明生物 （02269） 尾市升逾9%，高見48元。

【15：17】比亞迪 （01211） 尾市升逾1%，高見199.5元。

【15：12】大市尾市升逾400點，於16600點水平上落，報16617點，升456點；科指升3.7%，報3384點。

【15：01】中國有贊 （08083） 升幅擴大至逾32%，微盟 （02013） 升15%，兌吧 （01753） 升逾14%。

【14：58】康希諾生物 （06185） 午後升幅收窄至逾4%，報116.8元，今早曾高見129元。

【14：46】【芯片大戰】阿里巴巴等中資芯片商「自救」 據報調低芯片運算力避美國出口限制

【14：43】東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 升逾6%，中遠海運港口 （01199） 升逾3%。

【14：37】恒指最新升逾500點，報16683點，升522點，科指升4.2%，報3400點。

【14：36】中移動 （00941） 逆市偏軟，跌0.1%，低見47.7元。

【14：23】【內房危機】龍光午後突停牌 據報擬推進境內債務全面重組展期

【14：21】中石油 （00857） 升幅擴大至半成，中海油 （00883） 升逾3%，中石化 （00386） 升近2%。

【14：08】港股午後升幅曾收窄至不足400點，最新升約443點，報16605點，科指升3.6%，報3383點。

【13：27】藥明生物 （02269） 午後升逾9%，高見47.45元。

【13：23】商湯 （00020） 午後升三成，高見1.74元，成交9.1億元。

【13：21】大市升幅略為收窄至500點內，恒指最新升約475點，報16636點，科指升4.1%，報3399點。

【13：15】阿里巴巴 （09988） 反覆偏軟，午後再轉跌近0.1%。

【13：09】龍光集團 （03380） 午後中途停牌，停牌前報0.495元，升11.2%，成交573萬元。

【13：08】碧桂園 （02007） 午後初段升幅擴大至近15%，高見1.47元。

【13：07】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 股價分別升一成。

【13：03】港交所 （00388） 午後升逾7%，高見265.6元。

【13：00】恒指午後初段升逾500點，報16696點，升534點；科指升4.8%，報3420點。

【12：51】【人民幣港股】許正宇：明年第二季增設人民幣股票交易櫃檯 為雙幣股票市場莊家機制提供配套及豁免交易印花稅

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際

【12：20】【A股走勢】瑞銀：A股低位或已出現 政策放鬆及盈利增長料將提振市場信心

【12：19】【商湯20】商湯曾爆升3成、近期淡倉大增 國務院發布白皮書：構建網絡空間命運共同體

【12：16】【快手1024】北京廣播電視台據報入股快手 分析：內地官媒搶佔社交平台影響力

【12：00】恒生指數半日升553點，報16714點，成交887.7億元，科指升4.7%，報3417點。滙豐 （00005） 升5%，港交所 （00388） 升6%，科技股反覆向好，騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （03690） 升4%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【11：49】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價升逾6%，高見10.36元。

【11：42】碧桂園系造好，碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 分別升逾13%，暫為表現最好藍籌。

【11：39】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新升逾4%，阿里巴巴 （09988） 亦轉升2%。

【11：23】【大行看法】高盛劉勁津：若內地全面重新開放、中資股或彈兩成 重申預期內地明年次季開關

【11：20】大市短綫拉升，最新升近600點，高見16756點。科指升4.8%，報3422點。

【11：18】滙豐升逾5%，港交所升6%，騰訊、美團升3%，恒指升500點。

【11：15】恒指升450點，升至16600點水平，報16613點，升452點。

【11：12】【HSBC滙豐】祈耀年回應分拆建議 「國際銀行網絡才能保穩定派息」

【11：10】恒指升幅擴大至近400點，報16551點，升390點，科指升3.2%，報3369點。

【11：10】【嗶哩嗶哩9626】嗶哩嗶哩再升7% 據報CEO陳睿親自接管遊戲業務

【11：09】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升8%，瑞聲 （02018） 跌0.4%。另外，高偉電子 （01415） 升逾5%，丘鈦 （01478） 升逾6%。

【11：01】三桶油向上，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾3%，中石化 （00386） 升逾1%。

【10：58】五礦資源 （01208） 升幅擴大至逾兩成，高見2.05元，升22%，成交5222萬元。

【10：57】復星醫藥 （02196） 最新逆市跌逾4%，低見22.95元。

【10：55】南航 （01055） 逆市跌逾3%，國航 （00753） 跌逾1%，東航 （00670） 暫無升跌。另外，國泰 （00293） 跌0.4%。

【10：43】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾5%，高見43.7元，成交7.3億元。

【10：43】【澳門旅遊】濠賭股表現硬淨、美高梅升2% 澳門仍待內地批示恢復赴澳旅行團

【10：40】康希諾生物 （06185） 董事長兼首席執行官宇學峰稱康希諾吸入式新冠疫苗走在世界前列，在全國各地開始全面鋪開使用，康希諾生升逾12%，高見129元。

【10：37】平保 （02318） 升逾5%，高見36.5元，國壽 （02628） 升2%，財險 （02328） 逆市跌逾1%，太保 （02601） 升逾2%。

【10：35】恒指最新升逾250點，報16431點，升270點，科指升2.1%，報3335點。

【10：31】中國有贊 （08083） 升逾17%，高見0.11元，微盟 （02013） 升逾7%，兌吧 （01753） 升近9%。

【10：27】國美零售 （00493） 短綫抽升，最新升11%，高見0.142元，成交4439萬元。

【10：23】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌近3%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.4%，小米 （01810） 升逾1%，京東 （09618） 升0.8%。

【10：16】華虹半導體 （01347） 升幅擴大至近17%，高見23元，成交近4.5億元。

【10：11】阿里巴巴 （09988） 最新再度轉跌逾2%，拖累大市升幅收窄至近150點。

【10：00】商湯 （00020） 升幅擴大至25%，高見1.68元，成交2.8億元。

【09：53】大市升勢略為回順，恒指最新升約242點，報16402點，科指升近2%，報3328點。

【09：52】內地重申清零不動搖，攜程 （09961） 逆市跌逾1%，低見204.6元。

【09：49】阿里巴巴 （09988） 最新轉升，高見70.55元，今早低開逾4%，曾低見66.3元。

【09：47】復星醫藥 （02196） 逆市跌3%，低見23.3元。

【09：46】康希諾生物 （06185） 再升9%，高見124元。

【09：44】【異動｜芯片股】華虹半導體大彈一成 回A科創板上市申請獲受理

【09：42】恒指升逾300點，報16516點，升355點，科指升3.3%，報3373點。

【09：42】港交所 （00388） 最新升逾6%，高見261.8元。

【09：42】商湯 （00020） 升兩成，高見1.63元，成交1億元。

【09：41】騰訊 （00700） 升幅擴大至3%，高見247.4元，美團 （03690） 升2%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%。

【09：39】內房向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升一成，雅居樂 （03383） 升近7%，龍湖 （00960） 升逾2%。

【09：38】恒指升幅擴大至170點，報16331點，科指升1.7%，報3320點。

【09：37】港交所 （00388） 升逾3%，高見255.8元。

【09：36】招金 （01818） 早段升近14%，高見7.8元，紫金 （02899） 升一成，高見8.92元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾2%，騰訊 （00700） 轉升逾1%，美團 （03690） 升0.6%。

【09：33】滙豐 （00005） 股價早段升逾4%，高見43.35元。

【09：32】大市開市後跌幅收窄，恒指最新轉升10點，報16171點。

【09：31】四大內銀逆市向好，建行 （00939） 升近0.5%，工行 （01398） 升逾1%，中行 （03988） 升0.4%，農行 （01288） 升0.9%。

【09：28】滙豐 （00005） 逆市升逾3%，友邦 （01299） 升近1%，港交所 （00388） 升0.8%。

【09：27】五礦資源 （01208） 逆市升近6%。

【09：26】造車新勢力普遍回落，理想汽車 （02015） 跌逾6%，小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，蔚來 （09866） 則平開。

【09：24】紫金礦業 （02899） 逆市升近7%，招金礦業 （01818） 升逾9%。

【復星系】復星郭廣昌減持招金20%予紫金 套現44億

【09：21】ATM回吐，其中阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌2%，美團 （03690） 跌3%，比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特減持，股價跌逾3%，恒指低開129點，開報16031點，科指跌1.8%，報3205點。

【股神沽比亞迪】巴菲特周二再沽330萬股比亞迪、套現5.6億 料9月初起累售21億大貨

【09：13】恒指期貨低開93點，開報16098點。

【08：22】恒指黑期升約26點，報16136點，道指期貨跌157點，報32271點。

【07：59】【資源股】五礦資源：已與當地社區達成協議 恢復物流運作、礦山生產無受影響

【07：45】【新股IPO】心泰醫療2291下限29.15元定價 超額認購1.1倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報16501點，升340點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價高2.76元或6.7%，騰訊 （00700） ADR折合報242.48元，較港收市價高3.88元或1.6%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.5元，較港收市價低1.4元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五走勢過山車，美國公布就業報告後，道指早段曾升610點，午市一度倒跌62點，收市倒升401點，收報32403點；納指升132點或1.3%，收報10475點；標指升1.4%，收報3770點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩