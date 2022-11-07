【AAPL】蘋果受累富士康鄭州廠產能大減兼部分機型反應不佳　iPhone 14系列據報減產至少300萬部（第二版）

▲ 【AAPL】蘋果受累富士康鄭州廠產能大減 暫時減少iPhone 14產量

蘋果公司（Apple 美︰AAPL）表示，由於鄭州主要iPhone 14 Pro及 iPhone 14 Pro Max組裝廠受疫情防控限制，已暫時減少iPhone 14的產量。同時，由於iPhone 14和14 Plus機型的需求疲軟，消息指iPhone 14系列產量較最初預期的至少減少300萬部。

據《彭博》引述消息指，蘋果預計今年iPhone 14系列手機的產量將較最初預期的至少減少300萬部，而新生產目標是8700萬部或更少，此前的目標是9000萬部，減產的主因是對iPhone 14和14 Plus機型的需求疲軟。

蘋果稱，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max需求雖然持續強勁，不過受到內地防疫封控影響，工廠產能大減，將減少出貨量，客戶新產品到手的時間將會拉長，相關警告意味12月當季iPhone銷量可能會減少。

蘋果表示，正與供應商密切合作，以恢復正常生產水平，同時確保每位工人的健康和安全。

根據摩通分析師Samik Chatterjee表示，若從蘋果網站訂購，目前需要31天才能收到iPhone 14 Pro，相比廉價iPhone機型平均2天的交貨時間要長。

富士康iPhone鄭州工廠所在的中國鄭州航空港區此前宣布，實行7天全域靜態管理。靜態管理期間，全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動，實行交通管制。全區所有社區（村）、單位實行封閉式管理，居民不聚集、不流動、不出門。

（第二版加入彭博報道）

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責任編輯︰梁浩碩