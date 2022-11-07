紫金40億人幣收購招金兩成股權 成為第二大股東

近月連番出手的紫金(02899) 再有投資行動。）集團宣布，下屬全資子公司金山香港或其指定的全資子公司擬通過大宗交易方式，收購復星(00656)系企業豫園股份(滬：600655)所持有的另一本上市金礦商招金礦業 (01818)的6.54億股無限售條件流通 H 股股份，佔標的公司總股本的 20%，收購價格為毎股 6.72 港元，收購價款合計為 40.6億元人民幣即約43.9億元。本次交易完成 後，金山香港或其全資子公司將成為招金礦業的第二大股東。

【高息股】太古地產上季 本港辧公樓出租率96% 詳情請看【下一頁】

紫金指出，招金保有黃金資源量 1,219 噸，權益資源量 942 噸，資源稟賦好，品位較高；在產礦山 年礦產金產能約 20 噸；在建的海域金礦為近年來中國境內發現的最大金礦，將於 2025 年建成投產，達產後年產黃金約 15至20 噸，且生產成本較低，預期經濟效益顯著。 交易完成後，公司按 20%權益計算黃金資源量將增加 188 噸，權益礦產金年產量增加約 4 噸；海域金礦投產後，公司權益礦產金年產量預計將再增加 6.6至8.8 噸（按合計持有海域金礦 44%權益）；本次收購符合集團戰略，有助於進一步鞏固和提升公司在全球黃金行業的地位。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

紫金又指，和招金均為大型黃金企業，擁有豐富的礦山運營管理經驗，公司成為招金礦業第二 大股東後，可充份發揮雙方優勢，提升企業的運營質量和管理效率，實現有效協同。

截至上半年，招金在國內擁有 25 座礦山，其中 23 座為金礦，2 座為銅礦， 以及 3 座金、銅冶煉廠，招金的業務分佈於山東、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧等省份；另於境外持有厄瓜多爾金王礦業 80%股權，持有 Sabina 金銀公司 9.9%權益（為第二大股東，主要資產為加拿大北部 Back River 大型金礦）。

【板塊追蹤】內地擬取消航班熔斷機制 利好航空股 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機